Balearon una YPF y un adolescente resultó herido cuando esperaba para salir de viaje de estudios

Unos 40 alumnos de una escuela que esperaban en una estación de servicio para comenzar un viaje de estudios quedaron en medio de una feroz balacera en la que dejaron una nota amenazante contra un fiscal rosarino. Uno de los jóvenes resultó herido. Los atacantes fueron detenidos.

El hecho ocurrió cerca de las 23.40 de este martes en la YPF de Rondeau y Marull cuando 40 alumnos de la escuela Juan Bautista Alberdi esperaban para viajar a Córdoba y dos hombres en una moto blanca pasaron a los tiros. Un joven de 18 años resultó herido en una pierna y fue trasladado al hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) en ambulancia.

Daniel R., el chico que resultó herido en una balacera contra una estación de servicios de Rondeau y Marull, sufrió una lesión en una pierna y permanece internado fuera de peligro.

El director del Heca, Jorge Bitar, señaló esta mañana que el paciente ingresó al nosocomio con una herida de bala en muslo "con orificio de entrada en cara externa y de salida interna. Los primeros estudios determinaron que no presenta compromiso vascular. Tampoco tiene compromiso en la zona de sensibilidad y motriz. Se le realizaron tomografia y radiografía, que determinaron que había un roce de la cortical del fémur izquierdo. El equipo de Traumatología determinó que no revestía gravedad y que no requería procedimiento quirúrgico, pero sí una observación en el hospital con medicamentos".

En el momento del tiroteo hubo una gran conmoción en el lugar, “pero se pudo manejar bien y se pudo contener a los chicos. La familia del alumno herido está acompañada por otros directivos de la escuela”.