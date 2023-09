Gorosito luego de la derrota frente a Instituto: "Da impotencia perder por estos errores"

Este miércoles, Colón perdió por 3 a 1 frente a Instituto en el estadio Juan Domingo Perón por la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional 2023. Ramón Ábila abrió para la visita a los 7'ST, mientras que Adrián Martínez por duplicado (11'PT y 71'ST) y Nicolás Barrientos a los 93'ST marcaron para la victoria del local.

Luego del partido, Néstor Gorosito habló en conferencia de prensa y analizó: "Nos vuelve a pasar lo que venía pasando. En el primer tiempo hubo un lapso que jugaron mejor que nosotros, sobre todo Martínez y en la franja derecha. En el segundo tiempo fue un partido chato, pero encuentran el gol en el mismo lugar y de la misma manera, hay que trabajar en eso".

"Todos los partidos en el fútbol argentino son parejos, por eso da impotencia perder por estos errores. Claro que hay virtud del rival en cabecear o tirar bien los centros, pero da impotencia. Tenemos que analizar aquello que no hicimos bien. Debemos volver a las fuentes como tener la posesión de la pelota y ser más participativos" añadió.

Por último, acerca del arbitraje apuntó: "Al minuto me di cuenta lo que hicieron, no creo que haya influido tanto, pero hay amarillas y luego no. Vengo hablando de esto hace mucho".