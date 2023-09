Brutal golpiza a un joven en Casilda

Un joven oriundo de Casilda fue atacado por una patota de personas a raíz de una discusión de tránsito en la madrugada del sábado. Tras la brutal golpiza, señaló que sobrevivió de milagro. Según fuentes oficiales, los atacantes circulaban en un Ford Fiesta de color gris y serían oriundos de Villa Eloísa, localidad del departamento Iriondo.

La pelea empezó cuando los agresores quisieron pasar al muchacho con el auto, y como venía otro automóvil de frente le tiraron el vehículo encima. En una entrevista a un medio de comunicación de la capital santafesina, la víctima explicó: “Cuando el semáforo estaba en rojo empecé a hacer señas de luces. Luego me acerqué y les dije por qué habían hecho eso. Al instante, se bajaron cuatro del auto y cuando me di vuelta me entraron a pegar. Me pude defender hasta donde pude, me agredieron como a un perro. Pensé que no la contaba más, la estoy contando de milagro”.

Luego de la violenta secuencia, fue trasladado al Hospital San Carlos de Casilda para ser atendido. El personal de salud le diagnosticó que tenía fracturado el tabique nasal. Durante los últimos días, fue dado de alta y continúa recuperándose en su domicilio.

Después de ser aprehendidos, los atacantes fueron liberados. No obstante, en los próximos días se llevará a cabo una audiencia imputativa hacia estos.