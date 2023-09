Flor Vigna y Ángel de Brito se dijeron de todo en el Bailando

Figura indiscutida del Bailando desde su aparición en pantalla en 2016 cuando se consagró campeona, al igual que en 2017, las credenciales de Flor Vigna en la pista de baile están más que certificadas, y cada nuevo ritmo que encara es un deleita para los espectadores.

Sin embargo, la relación con los jurados no está en su mejor momento, tal como se pudo apreciar en la última emisión.

La atmósfera se tensó durante los momentos previos y posteriores a su actuación de este martes, debido a un intercambio de palabras con Ángel de Brito, quien había señalado a la bailarina y excampeona de Combate como una de las concursantes “predilectas de la producción”, lo que generó cierta controversia. El conductor de LAM insinuó en más de una oportunidad que Vigna gozaba de ciertos privilegios en la elección de su pareja de baile y su entrenador, en comparación con otros competidores.

Previo a su actuación, Vigna, a instancias de Marcelo Tinelli que consultó sobre lo que ocurría entre ellos, destacó: “Ángel fue muy bueno conmigo. Alguna vez me dio alguna charla motivacional, fuera de cámara es un copado, pero después por Instagram y acá es un guacho”. Sin dejar pasar la oportunidad, el conductor aseguró que el jurado se trataba en realidad de un osito relleno de dulce de leche, pero que en cámara era durísimo, a lo que la bailarina continuó: “Cuando vas al programa se saca foto con vos, es un copado. Cuando no vas al programa se arma toda y hasta te tira indirectas por Instagram”, afirmó. Fue en ese instante, en que consultado si quería hacer alguna salvedad al respecto, el jurado se quedó en silencio, mientras Vigna asestó: “Igual, mi preferido es Polino, es igual acá, en la radio, en todos lados”.

Tras ello llegaría en momento en que la participante ocupara la pista de baile para moverse al ritmo de Pop hits 2000. Y cuando llegó la devolución de Ángel de Brito, fue más cerrado de lo esperado: “Chicos, me encantan, el equipo es buenísimo, muy sólido, mi nota es esta...”, para luego levantar una paleta con el número 7. Ante esa escueta devolución el propio Tinelli intentó averiguar por qué había tan pocas palabra entre ellos, a lo que el periodista expresó: ”Para que no se ofenda nadie, porque después la jefa de coaches me critica, Flor está una semana hablando del tema. Los conformo con la nota y se van en paz todos”.

La tensión entre ambos no cesó y Vigna recogió el guante: “Me tendrá miedo, por ahí”, para luego retractarse y expresar: “No, qué me va a tener miedo si yo soy más buena. Pero preferimos estar amigos, ¿o no?”. En ese instante el jurado destacó que nunca hubo una pelea entre ellos, pero la bailarina, sin intenciones de dejar la conversación, le aseguró que hay malos comentarios contra ella. “Ponés cosas muy feas en redes de mí”. De Brito le respondió que escribe allí lo que piensa, pero Vigna no se quedó callada: “Uno piensa cosas buenas y malas de todo el mundo y una cosa es estar esparciendo cacona por todos lados...”.

Ángel no dejó pasar ese comentario y la frenó: “No seas maleducada, te dije un montón de veces cosas hermosas acá en la pista y vos te quedás con una crítica”. Ante ello, la participante destacó: “Es que él tiene un truco que cuando pone cosas lindas te arroba y cuando pone cosas feas no te arroba”. “Si querés te arrobo a todas, no hay problema, pero no estoy pendiente de los arrobas todo el tiempo tampoco”.

Entonces, Flor Vigna, pareja de baile de Jonathan Lazarte, volvería a la carga: “Yo prefiero la buena onda, pero la verdad que cuando hay mucha cacona que tirás, tirás, y tirás”, a lo que el jurado le asestó: “Bueno, pero tenés que practicarlo todo el tiempo con todo el mundo, no solo en cámara y mostrarse buena en cámara y detrás no tanto”. El tono de voz de Flor comenzaba a cambiar: “Preguntale a cualquier que trabaja conmigo en este estudio o en otro”. “No necesito preguntarles porque vienen y me cuentan”, disparó el jurado.

“Podés decirme que no soy talentosa, que soy un asco, pero como persona te juro que todo el mundo te va a hablar bien”, cerró la bailarina, momento en que De Brito prefirió mantenerse en silencio y no continuar el intercambio. Así las cosas, entre el 7 de De Brito, el 10 de Pampita y el 7 de Marcelo Polino, la pareja de baile se consolida como una de las mejores puntuadas del certamen.

