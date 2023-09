Russo: "Sabemos lo que significa el clásico en esta ciudad"

Este jueves, Miguel Ángel Russo brindó una conferencia de prensa en la previa al clásico del próximo sábado a las 16:30hs.

Al comienzo, el técnico reconoció lo que significa este partido: “Uno sabe lo que es un clásico en esta ciudad, cada uno lo toma a su manera. Hablamos siempre de lo que significa, pero es algo natural y normal".

"Más allá de los rendimientos, los números, hay cosas buenas del equipo, otras que tenemos que sobrellevar, pero estoy muy conforme con muchísimas cosas con los dirigentes, la forma que vamos encarando inferiores” añadió.

Respecto a la diferencia que tiene el juego del equipo como local y visitante, Russo admitió: “Me gusta ganar todos los partidos, no me me alcanza con ganar de local nada más”.

En cuanto a las lesiones de los futbolistas, el entrenador Canalla aseguró: "El grupo está bien, sabíamos que en un momento algo nos podía pasar, porque le pasa a todos los equipos. Con los tiempos y la ayuda del cuerpo medico buscamos mejorar esas situaciones pero hay cosas que pasan. Nos cayeron cuatro, cinco, juntas”.

Sobre la inclusión de Ignacio Malcorra, Russo aclaró: "Vamos a seguir hablando. El cuerpo médico hizo un muy buen trabajo. Vamos a continuar charlando. Es un jugador con muchísima experiencia y sabe, y eso me deja tranquilo”.