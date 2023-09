Vecinos de J. J. Paso se sienten rehenes en sus domicilios

Vecinos de la calle Juan José Paso al sur de la ciudad volvieron a manifestarse contra los festejos de las personas cuando juega Colón o cuando se utiliza su cancha para otros eventos deportivos.

"La situación está peor que nunca, son cuatro cuadras desde Urquiza a San Lorenzo, más los alrededores, donde los vecinos nos hemos transformado en rehenes de las personas que vienen a la cancha. No del hincha y no sólo cuando juega Colón, también se alquila la cancha y nos ha pasado que se bloquearon calles enteras con colectivos que traían hinchas de otros lados", comentó Laura, vecina del lugar.

"Literalmente estamos sitiados, ponen puestos de comidas en el centro, son cuadras donde hay dos colegios, parroquias, farmacias, supermercados... Se vende libremente alcohol, hacen fuego en cualquier lado, tiran las cenizas en las plantas, la mugre que se genera... Se utilizan las casas como baños, y después no se puede sacar el olor a orina de las paredes", apuntó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Es una situación tremenda, sea la hora que sea que termina el partido, se quedan hasta altas horas de la noche. Los vecinos llamamos al 911, pero no los pueden sacar. Los festejos empiezan mucho tiempo antes de que comience el partido. Tenemos inconvenientes para entrar a nuestras propias casas. Nos dicen que no entremos ni salgamos. Están adueñados de estas cuadras y los alrededores, no vemos una solución".

Ante la situación, los vecinos intentaron buscar una solución. En un principio pensaron que era una posibilidad realizar la concentración dentro del playón de Colón, pero por cuestiones de seguridad era imposible. Su posición es que deberían reunirse en un espacio público como el Parque del Sur.

"Hay asadores, hay verde, es mucho más grande y queda a dos o tres cuadras. Esto se arma desde hace un año y medio para atrás, no siempre fue así. Nosotros vivimos acá hace 30 años. Esto pasó cuando los echaron de la Legislatura, después tuvimos la pandemia y después los empezaron a mandar para acá", detalló.

"Hicimos una presentación en la municipalidad, el expediente no se movió en todo este año. Lo volvimos a reiniciar y ante las instancias que no tenemos respuestas, solicitamos en la Defensoría del Pueblo una mediación, que es lo único que nos pueden ofrecer para tratar de ponernos de acuerdo. Ellos no tienen ingerencia sobre municipalidad ni sobre provincia. No vamos a bajar los brazos, nos estamos poniendo de acuerdo para poner una alarma comunitaria, de alguna manera alguien nos tiene que escuchar, nos merecemos tener una vida tranquila", dijo por último.

