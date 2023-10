Nacha Guevara, preocupada por la salud de Charly García: “Ahora está muerto en vida”

Nacha Guevara estuvo este sábado en PH, Podemos hablar (Telefe) y le dedicó unos minutos a su amigo, Charly García. En medio de una charla sobre el músico en la que recordaban anécdotas, la artista, Bebe Contepomi y Andy Kuznetzoff marcaron las diferencias entre el cantante que todos conocieron y el de ahora, el que está alejado, viviendo de una manera muy distinta debido a su estado de salud.

“¿Vos grabaste con Charly?”, le preguntó Andy a Nacha. “He cantado unos tangos con él, lo adoro y es un genio como músico. Es un músico extraordinario, muy formado, con una cabeza muy libre. Es un ser muy libre. Por eso yo extraño ese Charly”, respondió la invitada.

“Ya sé que era destructivo, pero era él y ahora lo veo como un autómata, como un robot… ¿Dónde está Charly cuando lo miro a los ojos?”, se preguntó, que contó que el músico la llama por su verdadero nombre, Clotilde.

“Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando"

“Cuando lo vi, después de todo lo que había pasado, tardó en reconocerme, y cuando por fin me pudo enfocar desde algún lado me dijo ‘¡Clotilde!”, contó Nacha. “Pero yo no quiero ver ese Charly. No sé si es bueno empujar a alguien a vivir de esa manera”, se sinceró.

“A veces creo que hay que dejar a ciertas personas, sobre todo a una como él, dejar que cumpla su destino, que sea él”, deseó Nacha, y ante una intervención de Bebe, que coincidió con ella afirmó: “Ahora no es él. ¡No quiero verlo a él porque no es feliz! Le quitaron una droga y le pusieron otra”, sentenció la exjurado del Bailando.

“Vamos a decir la verdad: está drogado Charly. Por lo menos cuando tomaba lo que tomaba, tenía sus momentos adorables, tenía sus locuras, seguía componiendo, seguía cantando. Así que no sé qué se ganó sinceramente. Ahora está muerto en vida, él no es él, y no quiero entrar en detalles desastrosos que vos debés conocer”, le señaló al periodista.

“Entiendo lo que dice Nacha, pero Charly estando cómo está y controlado cómo está, hoy es un tipo que vas a verlo y te pregunta por tus hijos… es otro Charly, no compone ni loco aunque está por sacar un disco. Yo no soy quien para decir si es feliz o no”, completó Contepomi.

A fines de junio, en el programa La cruel verdad de la misma señal, Esteban Trebucq había dado a conocer una alarmante versión acerca del estado de salud de García. “Hay mucha preocupación en el entorno de los músicos que lo quieren tanto a Charly (...). Los que lo han visto en los últimos días cuentan que casi no habla ni camina. Su entorno, que está muy preocupado por todo esto, trata de que muy poca gente se acerque”, comenzó contando.

Y siguió: “Lo visitaron y lo vieron algunos músicos muy conocidos, que no voy a nombrarlos. Una persona que lo quiere muchísimo me dice que, en estos días, su estado es muy parecido a lo de (Diego) Maradona... Esperemos que no tenga el mismo desenlace, por Dios”.

Sin embargo, personas allegadas al cantante le aseguraron a Teleshow que estas versiones no eran ciertas. “No pasó nada, nada de eso que dijeron es verdad”, señalaron. Y aseguraron no sufrió ningún nuevo achaque en su salud y que está “como siempre”, a la vez en que admitieron que su movilidad “es reducida” y que se maneja en silla de ruedas, tal como se vio en las últimas apariciones públicas del ídolo. Una de esas fue el pasado 22 de octubre de 2022, cuando el músico festejó su último cumpleaños en un bar de Palermo.

Es sabido que desde hace algunos años, García sale poco de su departamento y que pasa mucho tiempo en su habitación realizando al menos dos de sus actividades favoritas: haciendo música y mirando películas. Hace un par de meses, su mujer Mecha Iñigo publicó en sus Instagram Stories una foto del artista. “Charly viendo Blondi de Dolores Fonzi”, escribió en referencia a la ópera prima de la actriz. Por su parte, Rosario Ortega había llevado tranquilidad a los fans publicando: “Charly está tranquilo, mirando una peli, nada cambio en estos días”.

