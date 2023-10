En octubre se define el mapa de color de las provincias

El atípico escenario de elecciones desdobladas en las provincias llegó a su fin en septiembre con sonrisas para Juntos por el Cambio (JxC), y restan ahora solo las tres renovaciones de gobernadores que se plegaron al calendario nacional del 22 de octubre.

Buenos Aires, Catamarca y Entre Ríos son los distritos donde el peronismo intentará frenar la sangría de las últimas votaciones y evitar que JxC amplíe su inédita liga de mandatarios que tomará forma desde diciembre. A esas tres provincias se le suma la elección de jefe de Gobierno porteño.

Las tres provincias ya tuvieron PASO en agosto. Mientras el gobernador catamarqueño Raúl Jalil (PJ) asfaltó el camino para su reelección, Axel Kicillof también ganó pero deberá medir ahora el impacto del caso del renunciado jefe de Gabinete Martín Insaurralde. En tanto, en Entre Ríos, el exministro macrista Rogelio Frigerio ganó las interna de Juntos por el Cambio aunque en términos individuales terminó mano a mano con el candidato del oficialismo Adán Bahl, quien busca suceder al también peronista Gustavo Bordet sumando apoyos radicales.

Con ese radar, JxC que gobernaba hasta ahora solo en Mendoza, Jujuy y Corrientes (más CABA) ya sumó Chubut, San Luis, San Juan, Santa Fe y Chaco, distritos que resignó el PJ, que también perdió Santa Cruz en manos del sindicalista petrolero Claudio Vidal. Así, se abre un nuevo mapa de colores, donde JxC podría llegar a diez casilleros y Unión por la Patria (UP) a otros tantos (tiene asegurado gobiernos en Tierra del Fuego, La Pampa, Formosa, La Rioja, Salta, Tucumán, Santiago del Estero). A eso se suman provincialismos en Neuquén, Río Negro, Santa Cruz, Misiones (afín a UP) y el peronismo cordobés (no afín a UP).