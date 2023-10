El Tribunal Electoral de Santa Fe ratificó la banca para Giustiniani

El Tribunal Electoral de la provincia rechazó una serie de planteos presentados el 16 de septiembre por los apoderados del Frente Amplio por la Soberanía y ratificó la distribución de las 22 bancas de la minoría para la Cámara de Diputados que se constituirá en diciembre de este año y para los próximos cuatro años.

En síntesis, la decisión mantiene que una banca pertenece a Igualdad y Participación y le corresponde a Rubén Giustiniani aplicando el sistema D’Hont sin tener en cuenta un piso electoral necesario para ingresar al reparto.

Así se ratifica que el Frente Juntos Avancemos (PJ) se queda con diez bancas; Unite por la Libertad y la Igualdad con siete lugares; dos para el Frente Amplio por la Soberanía y otras dos para Viva la Libertad y la restante para Igualdad.

La decisión del Tribunal lleva las firmas de sus integrantes, Daniel Erbetta, presidente; Armando Luis Drago y Alfredo Ivaldo Artacho, vocales y del secretario electoral, Pablo Ayala.

El Tribunal insiste en que el artículo 5 del decreto ley 9280/83 está de hecho derogado cuando los apoderados del Frente Amplio por la Soberanía afirman que sigue vigente y entienden que esa banca le corresponde a Fabián Palo Oliver, tercero en la lista.

“El planteo formulado fue anterior a la audiencia de cierre de escrutinio que formalizó el orden de mérito para acceder a los escaños, asimismo, conviene hacer hincapié que no sólo no fue ratificado dentro de las 24 horas otorgadas a tal fin como tampoco se dedujo recurso alguno contra dicho acto en el plazo estipulado, por tanto la presentación que motiva esta decisión no ostenta el carácter de impugnación o remedio recursivo para motivar la revisión por parte de este Tribunal Electoral de la adjudicación de las bancas dispuestas en la Audiencia del 18 de septiembre del corriente”, aclara en uno de los puntos el Tribunal.