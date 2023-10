Secuestraron al dueño de una distribuidora, pero fue liberado a las pocas cuadras

El dueño de una distribuidora fue secuestrado esta mañana cuando llegaba al negocio ubicado en Facundo Zuviría 5500, en la ciudad de Santa Fe. Tres hombres lo abordaron y se lo llevaron en su propia camioneta.

El hecho ocurrió esta mañana después de las ocho cuando la víctima llegaba al negocio. Tres hombres vestidos como albañiles lo estaban esperando para llevárselo. Lo redujeron, se subieron a la camioneta de la propia víctima y se fueron con él.

El episodio fue advertido por la mujer del hombre, quien dio aviso a un policía que trabaja en la distribuidora y los siguió en su moto particular. La víctima fue abandonada junto a la camioneta, a unas pocas cuadras, en el mismo barrio Los Hornos.

“Me metieron adentro, querían la plata, les dije que no tenia. Le grité a mi mujer que no subiera al auto (…) tenían pistola, no era de juguete, era de verdad” contó el hombre.