"La población se adaptó a la idea de una guerra larga", afirmó Ben Tasgal, periodista desde Israel

La guerra en Medio Oriente continúa su curso con la amenaza latente de una invasión por tierra en la Franja de Gaza de la mano del ejército de Israel. Por su parte, desde el grupo de Hamas ya emitieron el primer video de una rehén secuestrada que pide que la liberen. La cantidad de muertos continúa en ascenso.

"Si bien se eliminaron algunos, no se han eliminado a los principales jefes de Hamas, a los que están en la Franja de Gaza. Israel tiene una política ahora que antes no: no iba por la cabeza de los líderes del Hamas, porque eso provocaba una escalada. Ellos hacen túneles para proteger a los líderes y no a la población. Pero ahora eso cambio, van por aire contra los líderes y todavía no entraron por tierra", comentó Gabriel Ben Tasgal, periodista argentino desde Israel.

Ante la consulta de por qué se demora el ingreso por tierra a Gaza, el entrevistado explicó que hay varias razones, "pero la verdad menos mal que se demoran. Porque los soldados tienen que estar bien entrenados, sino no puedes mantenerlos demasiado porque son reservistas. Necesitas que se entrenen bien, que tengan la ropa y los equipos que se merecen, prepararlos para una avanzada. Además, supuestamente mañana viene Joe Biden el presidente de Estados Unidos a nuestro país, entonces no pueden avanzar con la presencia de él. La población acá empieza a adaptarse a la idea de tener una guerra larga y a acopiar comida".

El analista internacional afirmó que Irán tiene puertas de ingreso a Latinoamérica como las que desarrolló en la década de 1980 en Israel y Estados Unidos, o más acá en el tiempo en Europa. Así, "el desconocimiento sobre el radicalismo islámico provoca que no actues a tiempo. Europa se durmió en los laureles durante años".

"Un grupo radical islámico cuando entra a tu sociedad tiene cinco pasos: primero hace acción social y convierte a una cantidad de gente al Islam. La segunda etapa es empezar a ocupar espacios públicos. El tercer eslabón es no respetar al gobierno y tener una autonomía. El cuarto nivel es cuando empiezan a utilizar fuerza física a los propios musulmanes a quienes acusan de no cumplir la ley como se debería. El quinto nivel, empiezan a asesinar a cristianos y judíos. Europa está en el quinto nivel. Sudamerica y América Latina están en el primer nivel con tendencia al segundo nivel", detalló según su teoría.

Por último, admitió que "Los problemas internos contribuyeron a esto. Israel transmitía una debilidad interna importante producto de las disputas alrededor de las protestas por la reforma judicial. Pero me parece que midieron mal la realidad, porque cuando atacas el pueblo de Israel saca a relucir todo su instinto de supervivencia".

