Desde la provincia afirmaron: “Si alguien piensa que con la vacuna llegó la solución del Dengue, no es tan así”

Tras conocerse la noticia en medios nacionales de que en noviembre llegarían vacunas para enfrentar al Dengue, el subsecretario de Promoción de la Salud de la Provincia, Dr. Sebastián Torres, informó que todavía no hay ninguna información oficial y que tampoco desde Nación se bajó un protocolo de actuación.

Torres, al aire de Cadena Oh!, explicó: “la información oficial, que fue de público conocimiento, fue la aprobación del ANMAT de esta vacuna del Dengue. Vacuna conocida con el nombre de ´Takeda´.

Por otro lado, señaló: “hace unos días, en medios nacionales, salió una noticia sobre la llegada a la Argentina. La realidad es que todavía no tenemos información oficial del Ministerio de Salud de la Nación con respecto a la vacuna. Nación no bajó ningún protocolo si va a seguir incorporada al calendario, si va a ser gratuita y si el Estado nacional va a comprar y distribuir. Así que estamos a la espera”.

Para el Doctor la información, en caso de ser real, es buena noticia debido a que: “Después del brote de Dengue que nosotros tuvimos en la Argentina y en la región, porque también pasó en Paraguay, para nosotros es un tema de agenda. La CoNain todavía no especificó nada, porque no es una vacuna destinada a todo el mundo. Y agregó: “el Dengue en Chubut o en Río Negro no existen. Si tenemos en Santa Fe, en todo el centro norte, pero también hubo casos en el sur. Y se estima que por el cambio climático, la implicancia del Dengue va a ser mayor y lugares donde nunca hubo va a haber”.

La vacuna

“No es una vacuna que vaya a prevenir un brote, lo que busca es disminuir los casos graves de Dengue. Principalmente las hospitalizaciones. Así que la mayoría de casos de Dengue que tenemos siempre, la vacuna no lo previene. La vacuna del Dengue cubre los cuatro subtipos de la enfermedad”.

Para finalizar, enfatizó: “en lo que tenemos que trabajar es en el descacharrado. Si nosotros trabajamos eso, trabajamos en el 80% de la transmisión del Dengue. Si alguien piensa que con la vacuna llegó la solución del Dengue, no es tan así. Nosotros debemos recordar el trabajo de limpieza que debemos hacer en nuestros patios y jardines. Si a eso lo hacemos, vamos a prevenir muy bien el Dengue”.