Catastrófica situación del agro en el norte de la provincia

En la zona de La Criolla, 60 kilómetros al norte de San Justo, la situación del agro pasó de ser crítica a catastrófica. La falta de lluvias genera que se seque la tierra, se pierdan animales y la flora y fauna desaparezca.

"Tengo 54 años, hace 40 años me preocupo de mi casa, y jamás vi algo asi", comentó Sergio Semino, productor agropecuario de la zona.

"Están las pisadas de vacas y el monte seco, parece que se quemó, pero simplemente no crece nada. Lo tenemos arrendado, no producimos. El muchacho que está alquilando nos dijo que no puede producir, de 160 vacas se le murieron 50", explicó.

"Hablan de que habrá subsidios pero es para los dueños de animales, no para quienes somos dueños de los campos. Llambi Campbell, que es un pueblo pudiente, está completamente parado. No sé si no habrá cesación de pago, no se sembró girasol, hay muy poco maiz plantado... ¿Hasta cuando? ¿Cómo seguiremos de acá en más?", reflexionó el entrevistado.

"Una lluvia próxima nos va a mejorar el ánimo. Aunque no sea una lluvia rápida, el agua va a penetrar, pero te sirve para que el yuyo vuelva a nacer, a pesar de que haya que esperar de 30 a 60 días para largar los animales. No hay más rollo, el costo se incrementó 8 o 9 veces más de lo normal. No hay financiamiento, los créditos a 130 por ciento anual, no te convienen".

"Lo que nos espera es la incertidumbre, no será que no llueva más en 3 meses, un poco de agua tendremos que agarrar. Se hace todo cuesta arriba. Nosotros no miramos el dólar, miramos para arriba, nosotros vivimos del clima", dijo por último.

Escuchar también audio completo: