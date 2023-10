Los Pumas van por la heroica frente a los All Blacks en busca de su primera final

Este viernes a partir de las 16:00hs, Los Pumas enfrentarán a los All Blacks en el Stade de France por las semifinales del Mundial de Rugby Francia 2023. El árbitro del encuentro será Angus Gardner.

El combinado nacional buscará la hazaña frente al rival más poderoso del mundo. Si quieren llegar a su primera final, Argentina deberá hacer un partido casi perfecto puesto que los de enfrente no perdonan.

El miércoles pasado, Michael Cheika confirmó el XV inicial que saldrá a París a quedar en la historia grande de Los Pumas y del deporte argentino en general. La única modificación será el ingreso del Gonzalo Bertranou por Tomás Cubelli, quien no estará dentro de los 23. El resto del equipo será el mismo que venció a Gales en los cuartos de final.

Por su parte, Ian Forster confirmó que efectuará dos cambios respecto al equipo que derrotó a Irlanda en la fase anterior. Por el lado de los forwards, Samuel Whitelock entrará por Brodie Retallick, mientras que en los backs Mark Telea volverá a decir presente en lugar de Leicester Fainga'anuku.

Formaciones

Los Pumas: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya (C), 3- Francisco Gómez Kodela, 4- Guido Petti, 5- Tomás Lavanini, 6- Marcos Kremer, 7- Juan Martín González, 8- Facundo Isa, 9- Gonzalo Bertranou, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Emiliano Boffelli, 15- Juan Cruz Mallía.

All Blacks: 1. Ethan de Groot, 2. Codie Taylor, 3. Tyrel Lomax, 4. Samuel Whitelock, 5. Scott Barret, 6. Shannon Frizell, 7. Sam Cane (C), 8. Ardie Savea, 9. Aaron Smith, 10. Richie Mo'unga, 11. Mark Telea, 12. Jordie Barrett, 13. Rieko Ioane, 14. Will Jordan, 15. Beauden Barrett.

¿Cómo le fueron a Los Pumas en las semifinales de un Mundial?

Será la tercera vez que Argentina estará entre los cuatro mejores del certamen ecuménico. La primera fue, precisamente, en Francia 2007. Aquel año, derrotó por 30-15 a Irlanda en los cuartos de final y luego se midió frente a Sudáfrica. En esa instancia, los poderosos Springboks de Bryan Habana mostraron su jerarquía y ganaron con un abultado 37-13. Posteriormente, Los Pumas obtuvieron el tercer puesto derrotando a Les Bleus por 34-10, coronando la mejor participación hasta el momento.

Más adelante, en 2015 llegaron por última vez a las semifinales tras derrotar nuevamente a Irlanda en la fase anterior por 43-20. Allí, se enfrentaron a Australia y cayeron por 29-15. Luego, también perdieron frente a Sudáfrica en el partido por el tercer puesto.

En síntesis, Los Pumas llegaron en dos ocasiones a las semifinales de un Mundial. En ambas se enfrentaron a los poderosos del Hemisferio Sur y no pudieron hacerle frente. ¿Se repetirá la historia o Argentina tendrá su día de gloria para alcanzar su primera final?