Revelaron una fuerte interna en la familia de Tini Stoessel

En medio de las especulaciones por un supuesto acercamiento entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, quienes se habrían reconciliado en secreto, Juan Etchegoyen reveló cómo sería la fuerte interna en la familia de la cantante. Según el comunicador, estaría atravesando un mal momento con su círculo familiar por “cosas que a ella no le gustaron”.

“Ustedes me vienen preguntando hace rato qué pasa con Tini y sus padres, por qué no se muestran juntos, por qué no hay likes de un lado ni de otro. En relación a todo lo que salió desde este programa sobre De Paul, Tini y una posible reconciliación confirmada desde España por Roberto Antolín, hubo una persona que me dio información sensible sobre cómo sería la actualidad de ella con sus papás”, informó Juan, antes de meterse de lleno en el tema.

“En los últimos meses, hubo problemas laborales, algunas cosas que la triple T se enteró y que no le gustaron, solamente voy a decir eso porque no prefiero no profundizar”, aseguró Juan, haciendo hincapié en que el tema es “muy sensible”.

¿POR QUÉ TINI STOESSEL SE HABRÍA ALEJADO DE SUS PADRES?

Si bien Etchegoyen no reveló el motivo del conflicto familiar que Tini estaría atravesando, sí aseguro que se relaciona con temas de trabajo.

“Esta data que te cuento surge desde las entrañas de la música, es bien íntimo, Tini no está en un buen momento con sus padres por temas ajenos al familiar, todo tendría que ver con su carrera”, cerró.

Fuente: Ciudad Magazine