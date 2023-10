Barrionuevo se alejó de Milei y lo criticó por el acuerdo con Macri y Bullrich

El dirigente gastronómico Luis Barrionuevo le retiró a Javier Milei el respaldo que le había dado apenas después de su triunfo en la PASO. La decisión se produce luego de que el líder de La Libertad Avanza (LLA) firmara un acuerdo político con Mauricio Macri y Patricia Bullrich de cara al balotaje contra Sergio Massa.

En el espacio libertario aseguraron que no tenían noción del malestar del sindicalista, de quien un grupo de la fuerza de derecha desconfiaba, pero en quien varios se apoyaron para fiscalizar en las elecciones generales y luego se decepcionaron.

Leer también: Enri Vallejos: "Con Sergio Massa hay esperanzas"

Un importante referente del Sindicato de Gastronómicos confirmó esta mañana que Barrionuevo se alejaría del espacio, y luego difundió un comunicado con los motivos. En resumen, se debió al pacto de palabra recién concretado con el PRO, del que -aseguraron- no estaban al tanto. “Con un sentimiento de profunda indignación y desencanto, me veo en la necesidad de alzar mi voz para comunicar que no puedo, ni voy a acompañar esta sorpresiva alianza entre el partido de Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich (...) No voy a compartir un mismo esfuerzo político con alguien que es la encarnación del castigo al pueblo trabajador, como lo demostró en sus reiterados pasos por el poder”, dijo.

En el sector de Barrionuevo admitieron que el pacto de Milei y Macri “vino bien” para justificar la ruptura con el libertario, pero que el sindicalista ya había tomado distancia debido a “falta de comunicación” y “problemas para la toma de decisiones”.

En una primera reacción, los libertarios se mostraron sorprendidos, pero también molestos con la decisión. Su acompañamiento a LLA había provocado fuerte desconfianza entre algunos de los dirigentes más cercanos a Milei, que durante toda la campaña habían insistido en que no había ningún pacto político con Barrionuevo sino un respaldo unilateral de su parte. Sin embargo, el propio candidato había participado en un evento organizado por el sindicalista en Parque Norte cuando promediaba la carrera hacia el 22 de agosto.

En aquella ocasión, los preparativos habían empezado con la idea de que se mostrarían juntos en el escenario. Pero luego Barrionuevo pegó el faltazo y finalmente sólo apareció en escena Milei, en una primera señal de que las conversaciones entre ambos provocaban ruidos y resistencia en LLA.