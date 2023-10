Rodrigo Lussich explotó furioso contra Ángel de Brito: “Caradura, choriplanero”

Cuando Rodrigo Lussich reveló en Twitter que Marina Calabró se había separado de Martín Albrecht, luego de 10 años de relación, Ángel de Brito chicaneó al conductor de Socios del Espectáculo y ahora el uruguayo lo fulminó en vivo.

“No me ganó una obsesión con vos, Ángel de Brito. En todo caso mirate al espejo, porque si hay un tipo que habla todos los días de nosotros, nos boludea, nos chicanea, nos dice bailarines, que no nos ve nadie, nos publica el rating en Twitter, hace campaña para que este programa se levante hace dos años...”.

Entonces, ironizó con el conducto de LAM (América): “¡Porque te jodió que ocupemos tu lugar (acá en las mañanas de eltrece) y vos no te fuiste a Telefe! Sos vos el que está caliente y obsesionado con nosotros”.

“Que no nos ve nadie, que no tenemos primicias, que lo único que hacemos es bailar, ta-ta-ta, todos los días sistemáticamente nos tenés de hijos. Nosotros a veces enganchamos, a veces no picamos. Adri es mucho más tranquilo que yo, que saldría con una ametralladora todos los días”, continuó

Ahí, Rodrigo Lussich explicó por qué no devuelve los palitos de Ángel de Brito: “Es más lo que me censuro que lo que hablo, porque sino da lugar a que venga una réplica, eso vuelve y podemos estar así toda la vida”.

CÓMO ÁNGEL DE BRITO HABRÍA TRAICIONADO A ANDREA TABOADA

“Que seas vos el que se impacta, asombra, que cínicamente se sorprende porque traiciono a una amiga, ¡después de lo que le hiciste a Andrea Taboada! ¿Te llama la atención que alguien traicione a una amiga?”.

“¡Vos no tenés cara, De Brito! Sos un caradura, de verdad te lo digo, Ángel. Te conozco de toda la vida. A Andrea Taboada la ninguneaste, la forr... humillaste, la ignoraste al aire, un día la echaste como a un perro a Taboada, ¿y vos te sorprendés de que traicione a una amiga? Vos no tenés cara”.

“¡Vos no tenés cara, De Brito! Sos un caradura, de verdad te lo digo, Ángel. Te conozco de toda la vida. A Andrea Taboada la ninguneaste, la forr... humillaste, la ignoraste al aire, un día la echaste como a un perro a Taboada, ¿y vos te sorprendés de que traicione a una amiga? Vos no tenés cara”.

“Soy exaltado, me pongo así, soy vehemente. No manejo un solo tono como vos. Manejo varios. Bailo, canto, me río, sufro. Me desmienten, digo boludeces. Soy mucho más completo que vos”.

“Entiendo que te molestó la primicia, pero tenés miles y te va bárbaro. Tienen primicias todos los días porque es lo único que saben hacer además. Si no no tienen sentido ni razón de ser. Les va bárbaro y tienen rating”.

“Sos un choriplanero del chimento. Lo fuiste toda la vida. Seis años viviste acá del Bailando, te fuiste a América viviste un año de Gran Hermano y ahora del Bailando de vuelta. Vivís de los planes sociales de la televisión. Sos un choriplanero del chimento. Tanto que odiás a los choriplaneros. Está bien, lo sabés hacer bárbaro”.

“Sos un choriplanero del chimento. Lo fuiste toda la vida. Seis años viviste acá del Bailando, te fuiste a América viviste un año de Gran Hermano y ahora del Bailando de vuelta”.

“No te hagas el sorprendido y el cínico porque uno traiciona a una amiga. ¡Vamos! Antes de fijarse en mi cola lávense la suya”, sentenció Rodrigo Lussich furioso con Ángel de Brito tras aclarar la polémica con Marina Calabró.

Fuente: Ciudad Magazine