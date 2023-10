Nueva amenaza mafiosa contra el intendente Maglia: los trabajadores del dispensario piden más seguridad

Trabajadores de la salud de un centro de salud de Baigorria exhortaron a las autoridades una mayor seguridad en el dispositivo de salud. Es la segunda vez en menos de quince días que encuentran una nota intimidante dirigida al intendente de la ciudad, Adrián Maglia. Nuevamente, como la anterior, reclaman que el jefe de gobierno de Baigorria se comunique “con la banda de los s… o hay plomo.

El mensaje se halló este lunes a la madrugada, cuando entraba a trabajar el personal del centro de salud barrial “San Miguel”. El 20 de octubre, sucedió un hecho de similares características, incluso con un mensaje igual.

La vocera de Siprus en el lugar, Josefina Poggi, en una entrevista en Radio 2, señaló: “No sabemos si es una amenaza cierta o no. Avisamos a las autoridades e hicimos la denuncia. La policía nos dijo que hay que esperar a ver qué dicen desde la Fiscalía, pero estamos con miedo, porque la amenaza es al intendente, pero las balas son para la población”.

Y reclamó: “Que se adjudique un móvil policial constante en la puerta, no solo para garantizarnos seguridad a los trabajadores de la salud, sino a toda la comunidad”. Recordó en este sentido que el centro de salud “es un centro muy concurrido de Granadero Baigorria, donde viene mucha gente, y no tenemos la certeza de que no les vaya a pasar nada”.

Después de la primera nota hubo rondas policiales más frecuentes por la zona, con un móvil policial pasando dos veces. Sin embargo, desde el colectivo de trabajadores de la salud indican que ellos quieren un móvil que se instale de forma permanente.