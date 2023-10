Facundo Conte: "Debemos mantener los pies sobre la tierra y no subestimar a ningún rival"

Este martes, en el decimocuarto día de competencias de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la Selección Argentina de Vóleibol masculino derrotó por 3-1 a República Dominicana. Los parciales fueron 20-25, 30-28, 25-17 y 25-20.

Luego del partido, Facundo Conte, la figura y uno de los más experimentados del plantel, dialogó con la prensa donde estuvo presente Sin Mordaza y analizó las expectativas de Argentina para este torneo: "Nos falta feeling para pasar tiempo juntos y conocernos. Llegamos acá con un sólo entrenamiento y algunos jugadores debutan con la selección. Pero igualmente somos los últimos campeones y nuestras expectativas son altas. Todos esperamos lo mismo. Daremos todo para lograrlo".

"Hay que soñar pero con los pies sobre la tierra. No hay que proyectar para adelante ni subestimar a ningún rival. Sabemos que no nos sobra nada. Sin dudas, si tuviéramos el mejor equipo pelearíamos el oro, pero ahora con este plantel nuevo debemos conocernos y tratar de buscar la mejor performance" añadió.

Respecto a lo que representa vestir la camiseta Albiceleste, el punta-receptor de 34 años expresó: "Es un orgullo y siempre queremos vestir esta camiseta. A pesar de que sea un torneo que no nos da puntos para el ranking y tampoco da plaza para los Juegos Olímpicos, siempre defenderemos los colores y buscaremos el triunfo".

"Es el espíritu nuestro, el aura nuestra. La entrega es siempre absoluta. Sentimos la camiseta como decimos sentirla. Pasa en cada uno de los deportes porque defender los colores de nuestro país es a lo que aspiramos los deportistas. Es lo que tratamos de transmitir los más grandes" manifestó.

Por último, explicó el trabajo mental que realiza para sacar adelante los partidos: "Hoy no arranqué muy bien, sobre todo en ataque. Anteriormente me hubiese ofuscado y hoy me enojo menos gracias al trabajo de meditación que vengo haciendo. Empecé a entender que es un juego. Además, aprendí que es un trabajo en grupo y no me debo encerrar en mi mundo personal".

Escucha la entrevista completa