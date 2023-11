Reconocimiento a excombatientes de la Tercera Brigada por el combate de Darwin

La Fuerza Aérea Argentina reconoció a un grupo de excombatientes pertenecientes a la Tercera Brigada Aérea de Reconquista con medalla al valor. El acto de entrega de diploma y condecoración tuvo lugar en el hangar de la Tercera Brigada Aérea. Allí se reconoció a 5 suboficiales y 8 oficiales que defendieron con valor la base Cóndor, en lo que fue el histórico combate de Darwin de la Guerra de Malvinas.

Por ese hecho en particular, los excombatientes recibieron la Medalla de Honor al valor en combate por su destacada condición en la defensa del área militar Cóndor, manifestada en situaciones extremas de combate al igual que por el valioso aporte brindado con decisión y valentía.

El entonces cabo, Juan Alberto Mansilla, compartió en Radio Amanecer más detalles sobre ese momento duro que le toco enfrentar: “La Batalla de Darwin tuvo lugar el 28 de mayo de 1982 en el marco de la Guerra de Malvinas. Yo pertenecía al Escuadrón Pucara, éramos todos de la Brigada de Reconquista. No estábamos preparados para enfrentamientos y tuvimos que ser soldados para defender la base”.

A su vez, el ex Suboficial Mansilla comentó que tenían poco armamento y no estaban preparados. No obstante, los ingleses reconocieron el enfrentamiento como uno de los más difíciles de su historia.

El Excombatiente detalló más sobre su defensa: "Los teníamos a 300, 400 metros. Nos dividía la entrada del mar, nosotros estábamos sobre el borde de la costa y pensábamos en matar o morir. La guerra es cruda, el otro es tu enemigo, si no lo matas te mata. Ellos eran un hormiguero de soldados, salían de a 8, nosotros le tirábamos con lo que teníamos. Era más coraje que armamento".

Ese coraje los llevó a ser reconocidos, no solo por la Fuerza Aérea Argentina, también por el Comandante Inglés de ese momento que al finalizar la batalla e ingresar a la base Cóndor, solicitó ver donde estaban los fuertes con los misiles y al ver de qué se trataba se sorprendió.

La sorpresa se da, según cuenta Mancilla, debido a que no tenían fuerte ni base misilística, "era un cajón de manzana con 3 tubos con los cuales tirábamos los misiles. El comandante cuando vio eso no lo podía creer y se lo llevó para mostrar a sus compañeros. Sufrieron con eso".

Cabe mencionar que la falta de preparación se funda en que la zona estaba operada por Oficiales y Suboficiales de la Fuerza Aérea que tenían otra función y terminaron peleando como infantes, frente a frente con los ingleses. Además, de sumar las malas condiciones en las que vivían: "Yo tenía 20 años, era cabo. Mi función no era la de un soldado, era mecánico de armamento y terminé enfrentándome cara a cara con un inglés y en una situación extrema. Vivíamos en malas condiciones, había días en los que podíamos comer, en los que podíamos dormir, teníamos una pista de potrero, con barro en la que los aviones se hundían y los empujábamos entre 8 a mano. En esa circunstancia trabajábamos" compartió Juan Alberto, uno de los 13 héroes de las Guerras de Malvinas que recibió este reconocimiento.

El combate de Darwin y Pradera del Ganso

Entre el 28 y el 30 de mayo de 1982, se produjo el combate más largo de la Guerra de Malvinas, en la zona del istmo de Darwin y en Pradera del Ganso.

Consolidada la “cabeza de playa” en Puerto San Carlos, el enemigo se preparaba para emprender la marcha hacia Puerto Argentino; las pérdidas sufridas por la flota británica y el costo en material y vidas humanas que esto aparejaba comenzó a minar el ánimo de la sociedad británica en relación con los escasos logros obtenidos en materia militar y, con el objeto de revertir esta tendencia en la opinión pública, se decidió atacar a las tropas argentinas desplegadas sobre el Istmo de Darwin.

En ese lugar se encontraba la Fuerza de Tareas “Mercedes” a órdenes del Teniente Coronel Piaggi, Jefe del Regimiento 12 (en total 643 efectivos al día 27 de mayo) y estaba compuesta por: el Regimientos de Infantería 12 (disminuido), la Compañía C del Regimiento 25 (disminuida), una sección de la Batería B del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea 601 (dos cañones Oerlikon de 35 mm), una sección de tiradores del Regimiento de Infantería 8, un grupo de la Compañía de Ingenieros 9 y parte de la Batería A el Grupo de Artillería Aerotransportado 4 (tres obuses Otto Melara de 105 mm), a estos se le sumaban tropas y aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina a cargo de la Base Aérea Militar Cóndor con 202 efectivos.

El Plan del Jefe de la Fuerza “Mercedes” consistía en defender el istmo de Darwin con esfuerzo principal hacia el norte, adelantando la Sección Exploración a Low Pass, y con la masa del Regimiento 12 y una sección del Regimiento 8 en primera línea y una sección de la Compañía C del Regimiento 25 como reserva, con la intención de retardar al enemigo hacia Goose Green. Fracciones de la Compañía C del Regimiento 12, defendería el sur del istmo y se mantendría una sección de la Compañía C del Regimiento 25 como reserva. Para apoyar la operación se emplearían los morteros disponibles, las 3 piezas de artillería y la artillería antiaérea del ejército y la fuerza aérea. Se prevé también el refuerzo helitransportado del EC Solari (con la Compañía B del Regimiento 12 y una sección de la compañía C del Regimiento 25 que se encontraba en proximidades de Puerto Argentino). Los británicos tenían previsto usar para el ataque el 2.º Batallón de Paracaidistas al completo, reforzado con parte del 40 Batallón de Infantería de Marina y apoyado por una batería de cañones de 105 mm, dos fragatas para cañoneo naval y los aviones Harrier en apoyo directo.