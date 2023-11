Chiaraviglio medalla de plata en Santiago 2023: "Se la había prometido a mi hija"

El santafesino Germán Chiraviglio obtuvo la medalla de plata en la prueba de salto con garrocha de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El nacido en Santa Fe saltó 5.50 metros y quedó segundo detrás del estadounidense Matthew Ludwig que llegó a los 5.55 y se quedó con la dorada.

"Estoy feliz con el resultado porque una medalla en los Panamericanos es lo más alto a nivel continental que logré en toda mi carrera igualando la plata de Toronto que fue aquel 2015 donde hice mi mejor marca", contó Chiaraviglio en dialogo con el programa "Todo a mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!.

Germán dijo que "la semana había arrancado con un clima muy adverso, muriéndonos de frío y estábamos esperando para que mejore el fin de semana. Por suerte el clima mejoró, estuvo muy bien. En el Estadio Nacional hubo 40 mil personas para el cierre de atletismo; algo increíble e histórico. A nosotros nos impactó".

Según relató el atleta santafesino la competencia al principio estaba muy trabada para él: "Me costó el arranque y fue larga. Hay que mantenerse concentrado mucho tiempo. Al pasar 5.50 de primer intento fue una gran liberación ya que me colocó en zona de podio. Me dio mucha energía. Lo pude disfrutar sabiendo que era seguramente mi último Juego Panamericano".

"Ir a los Juegos Olímpicos de París es una meta y los Panamericanos me sumaron muchos puntos en el ránking", subrayó.

Germán también tuvo un momento muy especial al dialogar con su entrenador Javier Benítez: "Quiero agradecerle el tiempo que le dedica, invisible, viajando, conviviendo fuera de su tierra y lejos de su lancha y la pesca".

La familia, un pilar

Sin dudas el cruce telefónico al aire de Cadena OH! entre Germán y su esposa Pía desde España marcó otro instante único: "Disfruté verla a Ámbar cómo disfrutó ver a su papá. Eso fue impagable. Ella estuvo dos horas prendida a la pantalla siguiendo los pasos del padre y acá eran 4 horas mas tarde. No quería irse a dormir hasta que le cuelguen la medalla. Germán se la había prometido a ella el día que se despidieron acá".

En la misma línea, Germán afirmó: "Se la había prometido. Le dije que iba a traerle una medalla. Cuando hice dos nulos en 5.40 se me vino y dije 'no puedo quedarme acá; necesito volver a España con una medalla'. Feliz de poder llevársela".

