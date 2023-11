Luis y Lolo Arduino: "El 8% del medallero lo aportó la Pelota Vasca"

La Pelota Vasca fue uno de los deportes que más medallas aportó a la delegación Argentina en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Nuestro país es potencia en varias especialidades y logró sacarle provecho.

"La Pelota Vasca aportó el 8% del medallero. Sabíamos que en el Trinquete nos iría muy bien porque jugamos todo el año. Después también cosechamos cuatro preseas más que nos dejaron bien parados" aclararon Luis y Lolo Arduino, los inventores de la marca Yo Pelotari en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Posteriormente, explicaron el crecimiento de la rama femenina: "Por primera vez se dio el 50% de varones y el 50% de mujeres. Quince años antes no existía la rama femenina en la Pelota Vasca. Detrás de todo esto hay agrupaciones de mujeres muy interesantes. Por suerte, la mujer ha tomado protagonismo".

Respecto a la posibilidad de que este deporte esté en Barranquilla 2027, Luis indicó: "Se intentará colocar el Frontball porque es sólo poner una pared. El tema es que si el país organizador no juega no lo querrán armar porque no juega nadie ahí".

Por último, se refirieron al trabajo con su marca: "Nos conocían mucho por Yo Pelotari. Lo hacemos con mucho cariño. Tenemos vínculos con muchos jugadores. El trabajo nuestro es con todos los países. Siempre damos toda la información porque nuestra intención es seguir al deporte, no sólo a Argentina".

Escucha la entrevista completa acá