Lucho Zavagno: "Es un orgullo porque hay más de 100 scouts trabajando alrededor del mundo"

Después de su etapa como futbolista profesional, Luciano Zavagno siguió vinculado al mundo del esférico. Desde hace tiempo, se dedica a trabajar como Scouting buscando talentos alrededor del mundo.

En estos momentos, está dentro del Grupo City que lidera el Manchester City, uno de los mejores equipos del mundo. Dentro de la empresa hay más de 90 Scout y el santafesino trabaja en particular para el New York City.

La semana pasada, Zavagno fue elegido como el mejor Scout del año. Al respecto, el ex futbolista de Unión dialogó en exclusiva con Hugo Isaak y expresó: "Es un orgullo porque hay más de 100 scouts trabajando alrededor del mundo y salir premiado no es una tarea fácil. Hay que poner la bandera argentina bien alta porque hay scouts de todos los países".

"Una vez al año todos los Scouting nos juntamos en Manchester tres o cuatro días, en la cual nos hacen presentaciones y demás como hace cualquier multinacional y el último día se elige al Mejor Scouting del Año. Ahí me seleccionaron por el mérito que se hizo durante el año. En Palermo salieron muy bien las cosas y en Nueva York también" añadió con respecto a su premio.

Posteriormente, explicó la labor a la que se dedica: "Busco jugadores en toda Sudamérica. Hay cuatro personas en Brasil, dos en Argentina, dos en Uruguay y uno en Colombia más los que trabajan en Estados Unidos. Soy el líder desde Nueva York. Si en Estados Unidos necesitamos un nueve, cada uno me pasa alguien de la región de cada uno. El que me gusta lo iré a ver en vivo o hablaré con el representante. Por eso, viajo para todos lados. No queda otra que viajar".

"Actualmente, mi trabajo es ver jugadores de 18 en adelante. Buscamos aquellos que estén listos para traerlos a Nueva York y que jueguen. El último caso es Julián Fernández de Vélez Sarsfield. Buscamos un perfil de jugador y Julián era el indicado. También hacemos una proyección de lo que puede llegar a ser" agregó.

En referencia a la importancia que le dan al fútbol argentino, Zavagno comentó: "Siempre ven bien el fútbol argentino. En general, todos siguen la Liga Argentina. Incluso, tenemos dos personas trabajando full time. Es muy importante. Lo valoran y mucho. Por supuesto que un plus ganar la Copa del Mundo ya que muchos jugadores se revalorizaron".

Por último, se refirió al momento que Unión vive actualmente: "Tengo mi corazoncito en Unión. Esta situación lo estoy sufriendo como cualquier hincha. Tenemos fe de que nos salvemos. Es lamentable que los dos estén en este momento y hay que replantearse de por qué se llegó a esta situación".

