Alegría y expectativa en la Fiesta de las Colectividades: ¿se suspende hoy por la lluvia?

La Fiesta de las Colectividades, un clásico ya entre los rosarinos, ha tenido en estos días que se vienen desarrollando una visita masiva de gente y también, afortunadamente, un clima que acompañó. Alejandra Mattheus, subsecretaria de Turismo de Rosario, habló de esto y además contó novedades con respecto a la jornada de hoy que puede suspenderse por mal clima.

Al aire de Cadena Oh!, la subsecretaria de Turismo informó: “A las dos de la tarde vamos a estar definiendo junto al equipo de Colectividades y con Defensa Civil si podemos abrir o no. La premisa nuestra es siempre la gente, su seguridad. No queremos correr riesgos. Vamos a tomar una decisión, así todos pueden prever con anticipación”.

Sin embargo, más allá de la jornada de hoy, la Fiesta de las Colectividades es todo un éxito. “Hasta ahora, salvo la primera semana que complicó el armado, el clima acompañó. Han sido noches maravillosas de calor, pero para una camperita. Han sido noches excelentes con un flujo de gente impresionante. Ha sido una fiesta”, contó contenta Alejandra Mattheus.

“La verdad que hasta ahora todo marcha perfecto, con varias novedades este año. Quiero recordar a la gente que si algún miembro de su familia tiene celiaquía, hay un puesto para celíacos. La gente de Ambiente y Espacio Público está entregando plantines para quienes deciden no usar vasos plásticos de un solo uso. Ver a los niños, a los padres, a los abuelos arriba del escenario transmitiendo su cultura es maravilloso”.

Escucha la entrevista completa acá.