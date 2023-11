Desde que se separó de Martín Baclini, Cinthia Fernández no volvió a blanquear ningún romance. Sin embargo, el tiempo de abstinencia sexual llegó a su final y en LAM la acorralaron a preguntas para saber con quién se está viendo la panelista.

Todo comenzó cuando Cinthia fue a A la Babarossa y contó que había estado íntimamente con una persona, luego de tres años de soledad.

En el programa de Ángel de Brito se hicieron eco de sus declaraciones y la hicieron poner colorada con sus picantes preguntas.

Quién es la nueva conquista de Cinthia Fernández, a cuatro años de separarse de Martín Baclini

Ángel de Brito: -¿A quién te estás comiendo en Uruguay?

Cinthia Fernández: -A nadie. Como fui dos veces seguidas ya empezaron a decir eso.

Nazarena Vélez: -Te pusiste nerviosa. Te pusiste colorada. Te amo, Cinthia.

Yanina Latorre: -¿A qué fuiste?

Cinthia: -Fui a un casamiento...

Yanina: -¿De quién? Si nosotros te invitamos a 20.000 comidas y no venís.

Ángel: -Pero si sos una amarga que no venís a ningún lado.

Cinthia: -¡Pero mirá si me lo iba a perder una joda! No tengo nunca una joda.

Maite Peñoñori: -Fuiste dos veces a Uruguay, ¿la otra vez a qué fuiste?

Cinthia: -Fui a la casa de mi amiga. Lo pueden chequear, estoy en el ingreso del hotel.

Maite: -¿Cómo? ¿Casa u hotel?

Fernanda Iglesias: -Claro, ¿casa u hotel?

Yanina: -Estás muy nerviosa.

Nazarena: -Te amo, Cinthia.

Cinthia: -Es un barrio cerrado. Siempre voy a vacacionar ahí. Si no hubiese salido hasta en la tapa de los diarios.

Ángel: -¿Nada, nada, estás comiendo? No me digas que desde Baclini...

Cinthia: -No, me desoxidé. Saqué la telaraña.

Yanina: -¿En Uruguay?

Cinthia: -No, no fue en Uruguay.

Maite: -¿Es del medio el que te desoxidó?

Cinthia: -No.

Yanina: -¿Yo lo conozco?

Cinthia: -Creo que puede ser que sí.

Yanina: -Sí, ya sé quién es.

Ángel: -¿Quién es el nuevo amor de Cinthia Fernández?

Cinthia: -Pero no tengo nada. Estoy sola.

