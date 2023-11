Polémica en torno a un boletín que publicó AMSAFE Rosario por el conflicto en Gaza

El miércoles pasado, la Asociación del Magisterio de Santa Fe (AMSAFE), delegación Rosario, se solidarizó con el pueblo palestino y repudió los bombardeos en la Franja de Gaza a través de las redes sociales. Unos días después, la misma organización sindical difundió una propuesta pedagógica en su boletín para trabajar el tema en clases.

Dicho material ha sido repudiado por distintas organizaciones judías de la provincia de Santa Fe. Incluso el tema se ha colado en los medios nacionales.

A raíz de esto, Cadena Oh! charló con ambas partes.

A su turno, Juan Pablo Casiello, referente de AMSAFE Rosario, señaló: “Lo primero que tengo para decir es que nosotros, como docentes, estamos muy preocupados por lo que pasa en Palestina, la verdad es que es una situación de un dramatismo difícil de exagerar. Con miles de niños muertos en la Franja de Gaza por los bombardeos. Esto ha hecho que organizaciones como UNICEF planteen que Gaza es un cementerio de niños. A nosotros nos pareció necesario, por lo menos, abrir un debate, porque la información que llega desde los medios muchas veces es sesgada, no muestra la dramática realidad en toda su dimensión”.

Y continuó: “Lo que queríamos dar a conocer es un poco la historia de Palestina, de cómo se fue reduciendo el espacio de lo que era el Estado de Palestina, conforme lo que fue avanzando el Estado de Israel desde el año 48. Una pequeña presentación de lo que está pasando ahora. Y después un relato de esto que el pueblo palestino llama la ‘Nakba’, donde millones de palestinos tuvieron que abandonar sus tierras. Tratamos de contar un poquito de eso, desde un lado más histórico”.

Y finalizó: “Me parece que en situaciones tan dramáticas como esta, corresponde ser parciales. Acá no hay dos partes iguales en pugna, acá hay un Estado que tiene un armamento que es el más importante de Medio Oriente, que está atacando a mansalva a un pueblo que no tiene casi herramientas para defenderse. Nosotros lo que decimos es que esta política que está llevando adelante el Estado de Israel, que además de ser genocida contra el pueblo palestino, es la peor propuesta para avanzar hacia la paz y la liberación de rehenes”.

La respuesta de la DAIA Santa Fe

Por su parte, el titular de la DAIA de Santa Fe, Sergio Roitman, indicó: “Lamentablemente, escucho al referente de Amsafe Rosario y parece que fuese la Madre Teresa de Calcuta y no es así. La posición es sesgada. Primer tema a dilucidar: hay muchos conflictos en el mundo, quizás hasta mucho más graves que este, y nunca se han hecho propuestas pedagógicas como sobre este tema. Y me pregunto ¿por qué por este tema sí y los otros no? No se habla del conflicto ruso con Ucrania. Al margen de que no esté de acuerdo con la propuesta, creo que este tipo de cosas no suman sino que restan. No hay ninguna mención a la paz. No hay ninguna mención a lo que sucedió el 7 de octubre que escapa a cualquier racionalidad humana”.

Y sumó a su argumentación: “Entonces eso no suma, no suma en un contexto en el cual ya tenemos varias grietas en el país como para sumar otra con este tema tan preocupante para nosotros en un crecimiento a nivel mundial de una ola de antisemitismo en el mundo y en Argentina. Tenemos graves problemas en la Universidad de Buenos Aires, tenemos problemas en colegios de Buenos Aires de la red judía que tuvieron que recomendar a sus alumnos que saquen su identificación como judíos”.

Mirá más: Amenazas de bomba a las embajadas de Israel y Estados Unidos en Buenos Aires

“Esto es el pasquín de Amsafe Rosario que está cruzado por una cuestión ideológica extrema que no acepta nada. Yo me puedo sentar a hablar, partiendo de bases racionales y aceptables. Pero si me siento y reconocemos los dos Estados, perfecto, los reconocemos, estoy de acuerdo. Pero a ver, lo que surge de este pasquín es que piden la destrucción del Estado de Israel. No hay ni lógica para sentarse”.

Y finalizó: “Nos comunicamos con el gobierno provincial, con el Ministerio de Educación, entendiendo que la bajada al aula no depende del gremio, sino del Ministerio. Hemos tenido buena recepción y esperamos respuestas de ambos. Estamos viendo de accionar acciones legales a nivel nacional, el problema es que esto se contagie y se traslade a otros lados”.

