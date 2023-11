Newell's: empiezan a sonar los primeros nombres para reemplazar a Heinze

Luego de la derrota frente a Boca Juniors el domingo pasado, Gabriel Heinze anunció que no seguirá al frente de Newell's tras finalizar el campeonato. Inmediatamente, la dirigencia Leprosa empezó a poner nombres sobre la mesa para reemplazar al Gringo.

Leer más Gabriel Heinze confirmó que se va de Newell's: "El próximo partido es el último"

La danza de nombres para suplantar al Gringo

Vale aclarar que los integrantes de la Comisión Directiva buscan a un entrenador que tenga un perfil ofensivo. Uno de los primeros nombres que surgió fue Alfredo Berti, quien es del gusto de Ignacio Astore.

Sin embargo, el técnico de 52 años está cómodo en Independiente Rivadavia de Mendoza, más aún luego de haber conseguido el Ascenso a la Primera División. Incluso, en los próximos días le renovarían el contrato.

Otro de los que están en carpeta es Julio Vaccari. El ex ayudante de Heinze finaliza su contrato con Defensa y Justicia el próximo mes de diciembre. El año pasado fue ofrecido para suceder a Javier Sanguinetti, no obstante la dirigencia entendió que aquel no fue el momento.

En el Halcón, el entrenador de 43 años dirigió un total de 56 encuentros con un saldo de 27 triunfos, 15 empates y 14 derrotas. Igualmente, su apartado más destacado fue el intenso estilo de juego, que le permitió llegar a semifinales de la Copa Sudamericana.

El tercer apuntado es Diego Martínez. Desde su arribo a Huracán, el técnico cosechó un récord de 11 triunfos, 2 empates y 8 derrotas que le permitieron zafar del descenso. Ahora, se ilusiona con clasificar a los playoffs de la Copa de la Liga Profesional e ir en búsqueda del tercer título oficial de la historia del Globo.

En las últimas horas, fue ofrecido el nombre Mauricio Larriera. El entrenador uruguayo de 53 años viene de dirigir a Alianza Lima. Hace una semana, cayó frente a Universitario en la final de la Liga 1 de Perú y decidió dar un paso al costado.