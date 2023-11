Gabriel Heinze confirmó que se va de Newell's: "El próximo partido es el último"

Gabriel Heinze habló en la conferencia de prensa posterior a la derrota de Newell's con Boca por la fecha 13 de la zona B de la Copa de la Liga Profesional 2023 y dentro de la misma confirmó que el duelo de la próxima y última jornada de competencia ante Defensa y Justicia será su despedida de la Lepra ya que no continuará en el próximo año.

El Gringo fue consultado por su continuidad y no dudó en disipar las dudas sobre su futuro en el club de sus amores, asegurando que no seguirá al mando del mismo en 2024. “No sé que responder sinceramente. Hoy me toca estar en el lugar más lindo. Yo no sé si va a haber otro lugar más lindo donde vaya a trabajar poniendo el corazón. A veces los entrenadores toman trabajo por lo económico, pero yo tengo esa mezcla, que es muy dificil encontrarla. Levantarte todos los días e ir a un lugar ideal para trabajar, muy lindo y muy rico. Yo pongo el corazón y muchas cosas más en juego, eso es lo más lindo”.