Gran actuación de Julián Di Pasquale en el Nacional de Gimnasia Artística

El Torneo Nacional Federativo de Gimnasia Artística, que se disputó en Mendoza y culminó el pasado sábado, dejó una extraordinaria actuación del joven santafesino Julián Di Pasquale.

"Me traje seis medallas; tres de oro, dos de bronce y una de plata. Dentro de lo que es la Gimnasia Artística tenemos seis aparatos y está la premiación por equipos all around, que es cuando se suman todos los aparatos y dan la nota final individual", contó Julián Di Pasquale en diálogo con el programa "Todo a mediodía" que conduce Hugo Isaak por Cadena OH!

El joven de apenas 14 años dijo que salió campeón de barra y de salto. "Quedamos campeones por equipo de Santa Fe, subcampeón en all around. Estoy muy feliz por lo logrado. También tercero en anillos y suelo", detalló.

Julián expresó que durante el año "tenemos clasificatorios a diferentes torneos internacionales que son aparte al Nacional. Hay chicos de todo el país que participan y quedan los mejores cuatro para representar".

"Aumentamos el entrenamiento de 3-4 a 5-5:30 horas. Entrenamos mucho para el año que viene conseguir más. Lo inmediato es el Sudamericano del año que viene en Brasil", resaltó.

