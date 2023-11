Macachin: “La fiscalización salió perfecta y Bullrich está muy contenta”

En la ciudad de Santa Fe, La Libertad Avanza triunfó en la mayoría de las escuelas. Ernesto Macachin, referente del PRO de la capital provincial, charló de todo lo que vivió en la noche de ayer.

Al aire de Cadena Oh!, Macachin destacó: “Nos pidieron ayuda para la fiscalización. Creo que la fiscalización salió muy bien. En 140 y pico de escuelas se ganó en 115 acá en la ciudad. Así que la fiscalización salió perfecta”.

Además, contó de su charla con Patricia Bullrich, tras la victoria del liberal. Patricia “agradeció a la militancia que estaba en ese momento en el local. Pero fue una charla informal y de felicitaciones de ambos lados. Pero se la vio muy contenta a ella. Tiene toda la capacidad y fuerzas para ayudar al nuevo gobierno”.

El país y la provincia que se viene

“Yo me imagino un país más abierto, más confiable ante el mundo. Creo que vienen buenos aires. A mí en lo particular me pone contento. A la gente ya la ves con otro ánimo en la calle. Los productores tienen otra esperanza. Yo confío en esto y hay que ayudar y poner un granito de arena”, subrayó Macachin.

Para finalizar, anticipó sobre la relación de Pullaro con Milei: “Yo creo que va a ser muy bueno. Federico es muy allegado a Patricia y a Mauricio y tiene ese nexo con Pullaro también. Pienso que va a estar todo en sintonía. Y va a ser positivo”.

Escucha la entrevista completa acá.