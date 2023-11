Rafael Nadal: ¿cómo han cambiado las cuotas deportivas desde su lesión?

Rafael Nadal ha dejado una huella imborrable en el mundo del tenis. Ha sido admirado por miles de personas alrededor del mundo y Argentina no es la excepción. En noviembre del 2022, el tenista español aterrizó en el país para disputar un partido amistoso contra el noruego Casper Ruud, un evento que contó con la presencia especial de Gabriela Sabatini y Gisela Dulko.

Buenos Aires recibió a Nadal en otras tres ocasiones. En 2005, con tan solo 18 años, sufrió una derrota ante Gastón Gaudio. En 2015, regresó para conquistar el título del ATP, pero al año siguiente, en 2016, se despidió en las semifinales ante el austriaco Dominic Thiem.

Este año, el tenista español ha tomado la decisión de no participar en competiciones, enfocándose en su recuperación para lo que se presume será su última temporada en su carrera profesional. Por esta razón, su nombre no figura en las cuotas deportivas. En cambio, los jugadores más destacados en ese sentido son Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev y Jannik Sinner.

Pero, ¿por qué es diferente al resto de los tenistas? ¿Cómo logró tantos títulos?

Comienzos, títulos y premios

Nació en 1986 en Manacor, una pequeña ciudad en la isla de Mallorca, España. Allí, comenzó su recorrido desde muy joven. Con humildad y trabajo, ha logrado acumular innumerables títulos y ha cautivado a fanáticos de todo el mundo.

En reconocimiento por su talento y sus éxitos deportivos, Nadal ha recibido numerosos premios y galardones, incluyendo el premio Laureus al Mejor Deportista Masculino Internacional del Año. Su personalidad humilde y su dedicación al trabajo lo han convertido en una inspiración para los atletas, psicólogos del deporte y fanáticos de todo el mundo.

Para quienes hayan apostado en el pasado por el deportista español, probablemente hayan acertado una gran cantidad de veces. A la edad de 17 años entró en el Top 50 de la clasificación de la ATP. A lo largo de los años, Nadal logró 22 Grand Slam, además del récord de 13 títulos en el abierto de Francia, el Roland Garros. Además, también ganó 36 Masters 1000, 22 ATP Tour 500 y 10 ATP Tour 250. Por otra parte, también ganó varios títulos en dobles: 3 ATP Masters 1000, 1 ATP Tour 500, un oro en Juegos Olímpicos y también 6 ATP Tour 250. Asimismo, ha sido líder en la Copa Davis, contribuyendo al éxito del equipo español en varias oportunidades.

Sin embargo, en 2023, luego de su lesión en un músculo de la pierna izquierda, anunció que no participaría en el torneo Roland Garros. Esta es la primera vez que no participa desde 2004. Como resultado, ya no es parte de los top 100 del mundo, tabla a la que había entrado por primera vez en 2003. Tampoco pudo participar del Internacional d’Italia, ni del Abierto de Madrid, entre otros torneos. Si bien solía estar entre las cuotas más altas de las apuestas online, esto ha cambiado radicalmente. Hoy en día, se encuentra en la posición 244 del ránking mundial, muy por debajo de sus posibilidades. Sus seguidores esperan que el año que viene recupere el tiempo perdido y vuelva a brillar como siempre, al menos, un año más.

El estilo de juego de una leyenda

Ahora: ¿por qué Rafael Nadal es uno de los mejores del mundo? ¿Por qué ha liderado las cuotas de las apuestas deportivas durante tanto tiempo? En cierta ocasión le preguntaron cómo lograba tantos éxitos. Él respondió: “Amor por el juego, pasión y espíritu de trabajo”. Nadal se destaca por su intensidad, pero también por su resistencia física y mental. La potencia de la derecha con efecto topspin, y una gran capacidad para cubrir toda la cancha es un espectáculo digno de ver. Sin embargo, también ha sufrido muchas lesiones, lo que le han impedido obtener tantos títulos como Novak Djokovic. Este año, luego de su lesión, quedó nuevamente relegado. El nombre Rafael Nadal ya ni siquiera figura entre las cuotas deportivas. En cambio, aparecen grandes jugadores como Novak Djokovic, Holger Rune o Jannik Sinner.

Aun así, previo al 2023, la adaptación a las superficies y su dominio en la arcilla era una de sus características fundamentales. Además, si bien en varias entrevistas ha declarado ser muy consciente de la posibilidad de la derrota, no es lo que transmitía en la cancha de juego. En cambio, su capacidad para continuar sin ceder puntos y luchar cada pelota era verdaderamente notable. Esto, sin dudas, lo ha destacado del resto y lo ha puesto en una posición notablemente superior, y esto siempre se ha reflejado en las apuestas deportivas.

Con esta nueva lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, el futuro es incierto. Probablemente, el 2024 sea su último año como jugador profesional. Ahora, hay algo seguro: su legado perdurará. Su influencia en el tenis y su inspiración como deportista lo han convertido en un ícono del deporte. Se espera que, una vez vuelto a la pista de juego, esté nuevamente entre las cuotas más altas de las apuestas deportivas.