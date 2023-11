Tirotean una camioneta en Rosario y el conductor se salva de milagro

Este viernes por la tarde, una camioneta Amarok azul fue atacada a tiros en San Juan al 5300, en la ciudad de Rosario. El conductor resultó herido y fue asistido en una farmacia.

Luego de la balacera, el hombre de 43 años se trasladó hasta Mendoza y Rouillón, donde logró ser atendido de sus heridas. En una entrevista en El Tres, contó: “Tengo un impacto en la pierna que entró y salió. Además, uno en el brazo”.

Consultado sobre cómo había vivido el hecho y qué podía contar al respecto, dijo: “Había ido al Mercado de Productores, había terminado con mis actividades. Escuché los golpes, los tiros, atiné a acelerar y vi que había una farmacia”. Y agregó: “Lo único que vi fue una moto, nada más. Al primer tiro lo escuché y al segundo lo sentí”.

Por último, aclaró: “No creo que haya sido una salidera. Como mucho puedo llevar 200 mil pesos, que hoy no es nada. No movemos plata. Voy de un mercado al otro. El tema es que a ellos no les interesa la vida de nadie. No me robaron nada”.