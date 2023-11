El gesto de Taylor Swift con la familia de la fan fallecida antes de su último show en Brasil

Taylor Swift invitó a la familia de Ana Clara Benevides Machado, la fan que murió durante su primer concierto en Río de Janeiro, Brasil, a su último show en el país, y luego tuvieron la oportunidad de conocerse.

La familia de la estudiante universitaria de 23 años -que murió horas antes del concierto de Swift en Río el 17 de noviembre debido a un paro cardíaco, como consecuencia de la ola de calor extremo- acudió al estadio Allianz Parque de São Paulo.

Antes de que empezara el espectáculo The Eras Tour del domingo 26 de noviembre, Swift se reunió con la familia y posó para las fotos, que luego publicó la familia en redes sociales. En la postal grupal, los miembros de la familia se colocaron a ambos lados de la cantautora y sonrieron, mientras llevaban remeras con la cara de Benevides impresa en la parte delantera.

En medio de especulaciones sobre si la artista se había contactado o no con ellos después del repentino fallecimiento de la joven estudiante, el Washington Post reveló que Swift y su equipo habían contactado y donado a los papás de Benavides, e invitado a conocer a la cantante este fin de semana.

¿Qué pasó en el concierto de Taylor Swift en Brasil?

Ana Benevides es el nombre de la fan que murió en el primer recital de Taylor Switft en Brasil, en el marco de la pata Latinoamericana del The Eras Tour. Los bomberos confirmaron el deceso y revelaron que la joven se había desmayado varias veces debido a las elevadas temperaturas. Otras mil personas colapsaron por la extrema sensación térmica cuyo registro llegó a 60 grados el 18 de noviembre.

En un comunicado publicado en Instagram la mañana después de la muerte de Benevides, Taylor dijo que estaba "devastada" y "abrumada por el dolor". Ese mismo día, tras ser notificada que el calor iba a ser más intenso, decidió, a pesar de la negativa de la producción, suspender el show y reprogramarlo para cuidar a sus fans.

Cuando volvió al escenario en Río el lunes 20 de noviembre, Swift rindió homenaje a Benevides al cantar una canción cargada de emoción sobre la pérdida. La cantante, de 33 años, interpretó "Bigger Than the Whole Sky" bajo la lluvia en el Estadio Olímpico Nilton Santos. La canción, que aparece como bonus track en su Midnights -- 3am Edition, reza: "Goodbye, goodbye, goodbye / You were bigger than the whole sky / You were more than just a short time".

