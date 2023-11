Atraparon a un joven que utilizaba una billetera virtual trucha para estafar

Cayó un estafador por usar una billetera virtual falsa. Según se informó, el joven utilizaba una aplicación muy similar a Mercado Pago y fueron varios las comerciantes víctimas de la maniobra del delincuente.

Vale señalar que los damnificados señalaron que la modalidad de estafa que utilizó era mostrar un comprobante de una transferencia bancaria falsificado. En efecto, en el diseño la aplicación falsa tiene manos más grandes, circulo celeste mayor y sin bordes blancos.

“Te abonan por una supuesta transferencia y no te impacta el pago. De todas formas, te envían un comprobante trucho”, comentó una denunciante.

En tanto, otra víctima, describió: “Entró, pidió unos juguetes e hizo la transferencia. Es increíble, es exactamente igual. No me di cuenta en el momento. Me estafó 38 mil pesos. Nunca impacta el pago y por eso fui a preguntar a otros negocios”.

De acuerdo a lo que relataron los comerciantes, el estafador es oriundo de la ciudad de Santa Fe, y habría actuado en “complicidad con otra persona”, que sería quién edita los comprobantes truchos con el monto correspondiente a cada comercio.