Encefalomielitis equina: el virus que amenaza a los caballos en el Litoral argentino

En los últimos días, los casos de Encefalomielitis equina se han disparado en el Litoral del país. Provincias como Santa Fe o Corrientes ya tienen casos positivos confirmados. Sobre esta mortal enfermedad para los caballos, habló Facundo Frick, director regional del SENASA Santa Fe.

Al aire de cadena Oh!, Frick explicó: “La Encefalomielitis equina es una enfermedad viral que no se daba desde el año 88 en Argentina. Es por eso que se distendió el tema de la vacunación. Eso hizo que los equinos tengan un nivel de anticuerpos bajo o nulo. Y ahora que ingresó nuevamente, se disparó en el Litoral argentino y no hay confirmaciones, pero hay animales con el síntoma en Córdoba y Entre Ríos”.

Y agregó a la información de la enfermedad: “Lo que se pudo determinar es que es una variante de Encefalomielitis, que es la Encefalomielitis equina del Oeste. Se conocen tres variantes: la del Oeste, la del Este y la de Venezuela. La del Oeste, de las tres, es la menos letal, pero no quita que tiene hasta el 30% de letalidad en equinos que se enferman. Algunos tienen síntomas, otros cursan la enfermedad asintomáticamente. Pero 3 de cada 10 mueren, así que estamos en una situación complicada”.

La enfermedad en humanos

Con el correr de los días, circuló la versión de que este virus también era mortal para los seres humanos, pero el director del SENASA desestimó esta información. “En humanos se puede contagiar por la picadura de mosquitos de la misma forma que se contagia el caballo. Pero la diferencia es que el humano cursa asintomáticamente y si es sintomático solo es un dolor de cabeza o alguna línea de fiebre. No es un cuadro similar al de los equinos. Donde se lo pudo ver en imágenes, los caballos presentan el sistema nervioso colapsado. Son imágenes muy duras, en humanos es distinto. Esto es para llevarle tranquilidad a la gente”.

Denuncia obligatoria

“Al ser una enfermedad de denuncia obligatoria, nos hacen el alerta. Va un veterinario y toma una muestra, la envía a un laboratorio y en un día o dos tenemos el resultado”.

“La vacuna está vigente, pero solo es un requisito para movilizar equinos. Es una cepa que ya se conocía. Estaba en producción, pero con baja producción, solo se usaba para equinos deportivos de alto valor. Ahora los laboratorios se pusieron manos a la obra para generar un volumen importante”.

“Tenemos que tener a los caballos registrados, para que tengan libreta sanitaria y poder constatar que estén vacunados. El equino está registrado una vez que tiene libreta registrada en el SENASA. Es la manera que tenemos nosotros para constatar que estén vacunados. Y así se pueden mover por la provincia, con una vacuna puesta de no más de 15 días”.

“La denuncia es obligatoria por más que los animales no estén registrados. Porque la enfermedad avanza con todos. Después nosotros tenemos que hacer un plan estratégico sobre el lugar. Pero para eso necesitamos tener la denuncia”, cerró el vocero del SENASA.

Escucha la entrevista completa acá.