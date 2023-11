La visión de un ex Colón y Gimnasia sobre el desempate

Colón y Gimnasia La Plata deberán jugar un partido desempate para definir el segundo descenso a la Primera Nacional. Evidentemente, los dos equipos han hecho mal las cosas para llegar a esta situación.

Precisamente, Daniel Guadalupe Pighin, ex jugador de ambas instituciones, expresó en diálogo con Hugo Isaak: "Cuando se llega a esta instancia es porque hubo un camino previo que desembocó en eso. No es una casualidad llegar a esto. Hay una serie de cosas que no se hicieron bien".

"Es una pena grande porque son equipos que han estado toda la vida animando los campeonatos de primera división" enfatizó.

En diálogo con Cadena OH!, el ex volante central analizó lo que será el futuro para el que descienda: "Tanto una como la otra tienen la base muy sólida para volver pronto, si es que hacen las cosas bien. Ahora no hay que desesperarse porque la intención es no quedarse muchos años en la b nacional. Hay que aprender a volver lo más pronto posible. Unir las fuerzas en torno a eso".

Mensaje para los hinchas

Sobre el final de la entrevista, Pighin le dejó un mensaje a los hinchas Sabaleros: "Hay que saber que todo lo que sea negativo y todo lo que resta no sirve. No te enojes con los jugadores. Hay que apoyar porque sino estarías restando. Hoy es un momento para apoyar a los jugadores y el cuerpo técnico".

"Hay que dejar la bronca de lado y poner energía positiva. Es la única manera. Los que juegan son seres humanos como cualquiera. No podemos generar un clima de tensión malo. Colón tiene todo para ser grande" cerró.

Escucha la entrevista completa acá