La ciudad de San Javier se quedó sin agua potable

La creciente del Río San Javier, afectó gravemente el suministro de agua potable dado que desde el día sábado 25 de noviembre la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos Asistenciales y de Vivienda de San Javier Limitada, que provee este servicio, trabaja a destajo para sobreponerse a este fenómeno.

La situación es crítica dado que está sufriendo a diario roturas de las bombas provocado por la fuerte correntada y la acumulación permanente de camalotes que dañan continuamente la toma. Produciendo automáticamente el desabastecimiento total de las reservas dado que la planta potabilizadora está trabajando solo con dos módulos de potabilización. Un tercero está fuera de servicio en reparación. Por lo que anteriormente a esta situación ya estaba trabajando al límite y esto agravó el problema.

Se solicita permanentemente a la población la reducción al máximo del consumo en el breve lapso que se habilita el servicio, pero los módulos no logran dar presión porque se desabastecen rápidamente. La mayoría de las familias solo recibe algo de agua en pocas horas del día, en algunos sectores directamente el agua no llega por la falta de presión, la mayoría de las viviendas con depósito de tanques no tienen agua por la falta de presión y las instituciones públicas que necesitan en gran cantidad de este vital elemento están trabajando en condiciones inadecuadas y hasta inhumanas al ser reducida el agua con la que cuentan.

Se han sumado otras instituciones como Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de San Javier, para dar ayuda a la Cooperativa, pero aún el problema persiste y es muy preocupante dadas las altas temperaturas y lo que significa contar con agua indispensable para la alimentación e higiene principalmente.