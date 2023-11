¡Atención usuarios de Google! Fecha límite para salvar tu cuenta

Esta semana, Google implementará un cambio significativo que resultará en la eliminación de muchas cuentas de usuarios de Gmail, YouTube y Drive, entre otras plataformas. Son los últimos días para salvar tu cuenta.

Debido a una política de la empresa, a partir del 1 de diciembre, muchas cuentas serán eliminadas al igual que los datos que tenga de estos usuarios. La compañía ya notificó con anterioridad a los usuarios que podrían ser borrados por inactividad de sus cuentas. Revisá tu correo para saber si sos uno de ellos.

Entre las políticas de las cuentas de la empresa estadounidense, la eliminación por inactividad es una de las más alarmantes para los usuarios. Se consideran inactivas las cuentas que no registran actividad por dos años. Entonces, si un usuario no ha iniciado sesión ni utilizado su cuenta de Google durante este período, es probable que sea eliminada en estos días.

En ese caso, el usuario habrá recibido una notificación por correo electrónico a la cuenta de Google inactiva y también al correo de recuperación. Por eso es fundamental revisar la casilla de mails tus diferentes cuentas.

Un dato importante es que la cuenta será eliminada junto con cualquier información que esté relacionada a ella. Si en tu caso, no te preocupa la eliminación de la cuenta ya que no la utilizas más, es recomendable que revises si no tenés ninguna información importante que haya quedado grabada allí.

¿Cómo evitar que Google elimine tu cuenta?

El método para que no eliminen tu cuenta es sencillo. Aún estás a tiempo de volver a hacerla activa. Google considera a un perfil activo cuando se realizan alguna de las siguientes actividades:

Si no querés perder los datos de tu cuenta, es fundamental realizar una de estas interacciones antes del 1 de diciembre. De lo contrario, la eliminación de tu cuenta es irreversible. Es importante destacar que esta política de eliminación se aplicará exclusivamente a cuentas personales, por lo que no afectará a las cuentas vinculadas a una organización o institución educativa.

Cómo liberar espacio en tu cuenta de Gmail

En caso de tener tu cuenta de Gmail inactiva por falta de espacio, los siguientes consejos te van a servir para poder volver a utilizarla y también evitar que sea eliminada por Google junto a todos tus mails importantes.

Utilizar filtros de fecha: En la barra de búsqueda de Gmail, escribe "older_than:3y" (puedes reemplazar el 3 por el número de años que desees) para eliminar correos muy antiguos.

Eliminar correos de spam: En la barra de búsqueda, escribe "unsubscribe" para eliminar correos de suscripciones y liberar espacio.

Filtrar por tamaño de archivo: Escribe en el cuadro de búsqueda "has:attachment larger:10M" (o reemplaza el "10" por el número que prefieras) para eliminar correos con adjuntos pesados.

Eliminar correos de publicidad: Utiliza "category:promotions" en la barra de búsqueda para ver y borrar correos de esta categoría.

Gestionar el almacenamiento de la cuenta: Revisa la papelera, spam y archivos grandes para eliminar elementos innecesarios y liberar espacio.

Vaciar la papelera: Una vez que hayas eliminado correos y los hayas enviado a la papelera, busca el botón "vaciar la papelera ahora" en la pestaña de la papelera y haz clic para liberar espacio.

Eliminar archivos adjuntos grandes: Utiliza el filtro "size:5m" en el buscador para encontrar y eliminar correos con archivos adjuntos de 5 MB.

Fuente: Ambito