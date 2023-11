Venta de entradas para el desempate: último día para adquirir los tickets para ver a Colón

Hoy es el último día de venta de entradas para el partido desempate por el descenso entre Colón y Gimnasia La Plata que se jugará este viernes a partir de las 17:00hs en el Coloso Marcelo Bielsa. Mañana no despacharán tickets por ningún medio.

Precios

Vale recordar que las entradas se adquieren a través de la plataforma Deportick (www.deportick.com.ar). Desde ayer a la tarde, los no socios pueden comprar los remanentes disponibles.

Los precios son los siguientes:

Popular Norte: socios $8.400 | No Socios $11.550

Tribuna Platea Superior Este: socios $10.500 | No socios $13.650

Platea Platea Inferior Este: socios $12.600 | No socios $15.750 (agotado)

Hasta el momento, la Platea Inferior Este es el único sector agotado. Aún quedan entradas disponibles para la Popular Norte y la Platea Superior Este.

Ingreso

Las puertas del estadio se abrirán a partir de las 13:00hs, es decir cuatro horas antes del comienzo del partido. Vale recordar que todos los hinchas deben presentar su DNI físico.

La hinchada de Colón se trasladará por Avenida Pellegrini e ingresará por Avenida Intendente Morcillo. Por su parte, los simpatizantes de Gimnasia llegarán al Coloso mediante Boulevard Oroño y entrarán al estadio por la Avenida Infante.