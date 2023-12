¿Se fue sin pagar? Echaron a Cande Tinelli y a Coti Sorokin de un restaurante

Cande Tinelli y Coti Sorokin fueron echados de un restaurante en Madrid, y un comensal que estaba en una mesa cercana a ellos aseguró que se fueron sin pagar. Ante esto, la famosa realizó un contundente descargo.

A través de sus historias de Instagram, la hija de Marcelo Tinelli denunció que fueron maltratados por la gente del lugar donde fueron a cenar: "Esto no es así, no mientan. Estábamos hace menos de una hora sentados, nos pedimos dos entradas y cuando estábamos intentando pedir la tercera, un señor enojado nos dijo que nos teníamos que ir, nos trajo la cuenta y nos levantó todo".

"Teníamos las dos últimas copas, y le dijimos que esas no las cobrara porque nos trajo la cuenta antes de terminarlas, las teníamos enteras. Si hay algo que no somos es ratas, pagamos todo. Solo pido que me traten bien. El señor fue muy violento y nos maltrató. Antes maltrató a una señora con un bebé, que entró sin antes avisar en la entrada. Desagradable el señor", se quejó Cande Tinelli.

"Le hablamos con educación y nos terminó agrediendo. Después vino otro señor muy agresivo diciendo 'se tienen que ir'. Pagamos sin problema", aseguró.

Y siguió molesta por la situación: "Si hay algo que soy es educada. Soy extremadamente respetuosa. No me gusta que me falten el respeto, por eso lo exijo. Salir a comer es un momento para disfrutar y no fue lo que pasó este día, por eso quería viralizarlo, no hay que permitir eso bajo ningún aspecto".

Previamente, la artista había hecho otro descargo contando lo ocurrido: "El peor sitio de Madrid. Con la peor atención. Te echan de la mesa aunque consumas. Me tienen podrida estos lugares berretas que flashean estrellas michelin. No vengan. Empezamos a vitalizar la falta de educación cuando uno encima paga por un servicio y un momento placentero".

"Nos echa el viejo. Trató mal a una mujer con un bebé. Un desastre. Es un pucho mojado, infumable", sumó Cande Tinelli junto a un video para mostrar lo ocurrido.

Fuente: Exitoina