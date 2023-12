"Si Israel frena la guerra significa la muerte de Occidente", afirmó Mauricio Aliskevicius

Mauricio Aliskevicius es un escritor uruguayo radicado en Israel hace más de 20 años. Le escribió una carta al Papa Francisco en la que le cuestionó su postura frente al conflico que se desarrolla en Medio Oriente.

"Esta carta no es exactamente como las que acostumbro escribir, no es mi estilo. Pero me pareció que para llegar al Papa Francisco era mejor usar el estilo que él conoce más", destacó en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

"Me dolió mucho que el Papa dijera las cosas que dijo, hizo lo mismo que otros: equiparan al ejército de Israel con un grupo de asesinos que no tiene nada que ver, que no son el pueblo palestino. Son palestinos ellos, pero no es el pueblo palestino el que hizo el atentado terrorista y al que Israel está atacando", aclaró.

"Se me ocurrió porque yo llevo 20 años escribiendo contra aquellos que se equivocan o atacan al pueblo judío por el mal llamado antisemitismo: la palabra más correcta es judeofobia. Yo le escribí cartas abiertas a muchas personas, tengo la suerte de que me publican en muchos espacios", explicó.

"Si nosotros paramos la guerra significa la muerte de Occidente. Si Israel no liquida a Hamas, ya Hezbollah está tirando todos los días misiles para probar y distraer a Israel. Si al Ayatollah se le antoja dar la orden, Hezbollah tiene entre 150 y 200 mil misiles de muy superior calidad y efectividad que pueden liquidar a Israel. Si liquidan a Israel, hay que decirle adios a Europa, que tiene un porcentaje de musulmanes que es impresionante; se calcula que en este siglo los musulmanes van a llegar a ser mayoría en muchos países de Europa, hay alcaldes en distintas ciudades incluso", dijo por último.

