Thiago Medina consiguió un interesante trabajo en los medios

Tras su salida de Gran Hermano, Thiago Medina se convirtió en comerciante ya que con lo que ganó por participar del certamen pudo abrir una verdulería gracias a los contactos que había hecho en su paso por el Mercado Central.

Al poco tiempo, Thiago se enteró de que será papá con Daniela Celis, pero para esa época decidió cerrar su negocio por problemas con sus empleados, que no habrían cumplido con sus tareas correctamente.

“Yo tenía una cuenta de Instagram de la verdulería, y me hablaban mucho por ahí y me decían que la gente que dejaba estaba todo el día haciendo bol… tomando, fumando…. Entonces, para no quedar mal, cerré”, contó en ese tiempo.

Pero mientras se acerca la fecha en la que se convertirá en padre por partida doble ya que Daniela está esperando gemelas, Thiago recibió una gran noticia que le va a ayudar a planificar mejor su futuro junto a su flamante familia.

De esta manera, el ex Gran Hermano optó por llevarles tranquilidad a sus seguidores sobre su futuro laboral revelando cuál fue la oferta que recibió nada menos que de Telefe, el canal que lo lanzó a la fama.

“Voy a estar como panelista en Ariel en su salsa. ¡Estoy muy contento, para los que me quieran!”, escribió Thiago en una story que publicó en su perfil de Instagram, en referencia al ciclo de Ariel Rodríguez Palacios, donde también colabora Mica Viciconte y su amigo Nacho Castañares.

FUente: Ciudad Magazine