Una madre reclama que se avance con el juicio por el abuso sexual de su hijo

Luciana De Luca, madre de un niño que fue víctima de abuso sexual por parte de su ex pareja, Alberto J.S., en la ciudad de Reconquista, reclama que la Justicia acelere el juicio.

En diálogo con Toti Díaz, cronista de Sin Mordaza en el norte provincial, De Luca contó que denunció a su ex pareja en mayo de 2021, luego de que su hijo le relatara lo que le había hecho su padre. Además, dijo que hay muchas pruebas que respaldan su acusación.

Sin embargo, expresó su indignación por la demora y la falta de atención de la fiscalía a cargo del Dr. Sebastián Marichal. Según De Luca, la causa está “en la nada misma”. Hace casi dos años y el juicio no se inició, recién se imputó al acusado un año después de la denuncia.

En otro tramo relata que luego de la denuncia “se pide que se haga cámara Gesell que se hizo a pedido nuestro porqué se demoró mucho. Cuando el nene estaba más abierto a hablar, no nos daban pie para hacer la Gesell, no nos habilitaban, no daban la orden de hacer la Gesell y finalmente se logró hacerla”.

Cámara Gesell

Luciana entiende que: "a mi criterio y a criterio de varios profesionales no se utilizaron todas las herramientas que normalmente se utilizan en una cámara Gesell. Hubo varias cosas que no son congruentes con respecto al mismo proceso como debería ser, como por ejemplo, la constante presencia junto a mi hijo del abogado defensor, que eso es algo que no debería pasar porque resulta intimidante".

"Además de eso, también se utilizó un trato con el nene no apto para su nivel de madurez cognitiva, o sea, él es un niño, si bien habla muy claro todo, podemos comprender que un nene de tres, cuatro años no puede entender o comprender ciertas cosas".Esto salió mal porque se asustó en cuestión de entre 10 y 15 minutos, se quiso retirar de la sala y no quiso decir nada y, por ende, quedó todo simplemente ahí en espera. Después de eso, no se le dio más ningún tipo de curso a esto y el mayor temor que tengo es que pase lo que viene pasando con algunas otras causas que escuché decir”

“Temo que se olviden de estas cuestiones, que queden guardadas y prescriban. No conozco el tiempo en el cual puede prescribir una causa penal, pero sí sé que no quiero que pase el tiempo y que quizás haya otros menores que puedan quedar vulnerables a esta situación, como quedó mi hijo

"Por favor, quiero que lo eleven a juicio, que, por favor, le den curso porque creo que tenemos muchas pruebas para comenzar, por lo menos que lo dejemos a criterio del juez. También que se revea la posibilidad de repetir o rever la forma en la que hacen las cámaras Gesell, me gustaría también que sea escuchado por parte de la Secretaría de la Provincia de Niñez y Adolescencia, porque creo que las cámaras Gesell en general no se están haciendo bien", señaló.

"Tenemos varios informes de la misma psicóloga del nene que parece ser que no los tienen en cuenta tampoco, hay 11 testigos. No sé por qué la causa está dormida en los Tribunales, es necesario que el tema tenga su juicio como corresponde, ojalá se pueda hacer nuevamente una Cámara Gesell, pero bien hecha", finalizó Luciana Deluca.