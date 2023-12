Los clubes de básquet de Santa Fe pidieron el alejamiento del presidente de la Asociación por estar involucrado en un robo

Hace un mes, César Chemez, presidente de la Asociación Santafesina de Básquet, estuvo involucrado en un escándalo por una denuncia en su contra. Resulta que el alto dirigente fue captado por las cámaras cuando robó una billetera que estaba dentro de un bolso en un encuentro que se disputó en Rivadavia Juniors.

Por culpa de esta penosa situación, once clubes de la región que forman parte de la entidad firmaron una nota para solicitar el alejamiento del presidente. Al respecto, Guillermo Govone, presidente de República del Oeste, explicó en una entrevista con Hugo Isaak los motivos de esta petición: "Pedimos el alejamiento porque incurrió en una acción totalmente inapropiada para la investidura que lleva. Si bien era algo de su vida privada, cuando se tiene un cargo de ese estilo repercute en la exposición que tenemos y debe respetarse".

"Lo que le pedimos es que se corra del cargo hasta que la justicia tome una decisión. Si lo encuentra culpable deberá dejar su cargo. En cambio, si la justicia lo considera inocente podrá continuar" añadió.

Más adelante, detalló las causas por las que algunos clubes no firmaron el pedido: "Si bien muchos estamos de acuerdo, algunos no firmaron por intereses particulares. El problema es que hay un trasfondo político porque en el medio de todo esto hay otro matiz que es la expulsión de la Federación de la Confederación Argentina de Básquet. Entonces, hacemos las tratativas para que la Asociación se afilie directamente a la Confederación desconociendo a la Federación. Por lo tanto, algunos no firmaron porque esto podría atrasar esta situación y se podrían ver perjudicados".

Finalmente, expresó su enojo por esta situación: "No es lindo lo que estamos viviendo. Nosotros le dedicamos tiempo y recursos propios, por eso deberíamos estar ocupados en los intereses de nuestro club y ahora resulta que tenemos que pensar en esto. Nos resta tiempo. Son todas situaciones que no estamos acostumbrados a vivir. La verdad que que ocuparnos de esto no está bueno".

