Cococcioni sobre las balaceras: "Son reacciones dentro de lo previsto"

El ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni, se manifestó sobre las balaceras y mensajes de amenazas para el gobernador Maximiliano Pullaro y afirmó que son "reacciones esperables".

"Son reacciones que estaban dentro de lo previsto, me habría sorprendido que no se den. El régimen penitenciario durante estos cuatro años fue realmente laxo, se debilitaron los controles internos, se disolvieron los grupos de requisas, se adoptaron protocolos que redujeron los niveles de seguridad y se autorizó el ingreso indiscrimindo de elementos no permitidos en las cárceles. Cuando uno ajusta dos o tres parámetros básicos, tiene esta reacciones", destacó en conferencia de prensa.

"Vamos a dar seguridad a toda la provincia, poniendo a la policía en la calle y mediante dispositivos dinámicos que se van a empezar a ver de inmediato. Hoy firmé una resolución interna instruyendo a distintas secretarías del ministerio a mi cargo para que se adopten las medidas materialmente a su alcance. Levantamiento de custodios, cacheos, control, averiguación de antecedentes, prohibir el ingreso de elementos al servicio penitenciario, restringir horarios de visita, de patio, comunicaciones y otros derechos reglamentarios de los reclusos", detalló.

"El gobernador mismo nos instruyó para actuar de esta forma. Vamos a adoptar todas las medidas necesarias para recuperar la paz pública en Rosario y en la provincia".

A su vez, destacó que se vaciaron comisarías en la ciudad para disponer de más personal en la calle. Se trata de la dependencia 15, 12 y 32, de las que sacaron 86 personas que fueron llevadas a las cárceles.

"Recibimos el apoyo de la minsitra de Seguridad de la Nación, Patria Bullrich, como también de otras instituciones democráticas que valoramos. Respecto a la seguridad del gobernador, no vamos a dar detalles para no brindar información", dijo por último.

