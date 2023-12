Gustavo Ingaramo presentó su lista Tradición Sabalera: "Queremos hacer una renovación en el club"

La continuidad del plantel y la elección del entrenador

En referencia a la salida de algunos jugadores importantes para la próxima temporada, el actual Secretario del Rojinegro aclaró: "En todos los libros de pases hay jugadores que vienen y otros que se van, ahora ocurrirá algo similar, pero el equipo no se va a desmantelar por haber descendido, se hará el esfuerzo necesario para armar un equipo competitivo. Colón tiene que estar un año en esta división, es el deseo de todos los colonistas, y tenemos que trabajar en esa dirección"

"Al técnico lo tenemos en mente, pero no queremos poner el carro adelante de los caballos, tenemos el pensamiento pero queremos ser serios. Si los socios nos dan la oportunidad, el 18 de diciembre entablaremos las charlas decisivas".

En cuanto a los motivos por los cuales se decidió a asumir el desafío de tratar de ser presidente de Colón, admitió: "La realidad es que cuando pasa lo que nos pasó, más allá que hicimos todo para que no ocurra, tenés ganas de esconderte, de irte y desaparecer. Al primero que le agarra una tristeza es a uno mismo, pero somos responsables de esta situación, de lo bueno y lo malo, a lo bueno lo empaña la pérdida de la categoría. Pero tenemos que poner la cara, y salir adelante. La herida es reciente, pero queremos hacer una oferta que el socio la pueda considerar".

"El club está en buen estado, con el plantel al día, no hay deudas, el club no tiene créditos. No todo es color de rosa, es como cualquier club o empresa. Pero la problemática de los juicios prácticamente se arreglaron la mayoría, sobre todo los más importantes, esto era algo que preocupaba a los sabaleros" informó sobre la actualidad del club.

"El club fue creciendo, subiendo categorías, recientemente campeones, también subcampeones de la Copa Sudamericana, llegamos a los octavos de final de la Libertadores, tuvimos importantes logros, lamentablemente tuvimos un traspié que a todos nos duele" cerró con el repaso de las actuaciones en el último tiempo.