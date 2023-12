Provincia puso fecha para definir el aumento tarifario de Aguas

El Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress) de la provincia de Santa Fe convocó para fin de mes a dos audiencias públicas, como paso previo a definir el aumento de tarifas de la empresa Aguas Santafesinas (Assa), que solicitó una suba del 128% para 2024.

El directorio del Enress citó a los interesados en participar del debate a una audiencia pública a llevarse a cabo el 27 de diciembre en la sede de la Gobernación de la ciudad de Rosario, y a un encuentro similar para el día siguiente en el auditorio de la Universidad Siglo XXI de la ciudad de Santa Fe, en ambos casos a las 10.

Cabe destacar que ambas audiencias son no vinculantes. Es decir que no tienen validez a la hora de fijar el precio. Una vez finalizadas las mismas será el propio director del Enrress, el ex ministro de Seguridad Jorge Lagna, quien deberá definir si convalida o no el incremento de tarifa que pidió la empresa provincial que es del 128 por ciento para todo el 2024.

La firma argumentó su pedido en el hecho que durante 2023 el gasto operativo creció un 149%, por lo que propuso una suba de 52% para junio y sobre esa base un 50% adicional en el cuarto bimestre.

La empresa opera en las ciudades de Cañada de Gómez, Casilda, Capitán Bermúdez, Esperanza, Firmat, Funes, Gálvez, Granadero Baigorria, Rafaela, Reconquista, Rosario, Rufino, San Lorenzo, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez, donde residen casi dos millones de personas, equivalentes a dos tercios de la población de la provincia.

El Enress indicó que el registro de asistentes estará habilitado entre el 17 y el 26 de diciembre, y quienes deseen participar de manera remota tienen tiempo de anotarse hasta el 28 de diciembre.

Además, el organismo de control informó que habrá un tiempo máximo de cinco minutos para cada orador particular, y 10 minutos para quienes lo hagan en representación de asociaciones u organizaciones.