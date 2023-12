Roberto Monti: la relación con la Confederación Argentina y las críticas hacia el presidente de la Asociación

La Federación Santafesina de Básquet sigue en la lucha por volver a afiliarse en la Confederación Argentina de Básquet (CABB). Vale recordar que la entidad madre decidió su expulsión Ad Referéndum en abril de 2021 por irregularidades administrativas. No obstante, a principios de este año la Inspección General de Justicia (IGJ) falló a favor del organismo provincial, aunque todavía no hubo modificaciones.

Respecto a esta situación, Roberto Monti explicó en diálogo con Hugo Isaak cómo está la relación con la Confederación: "Mi intención es explicar cómo está ese vínculo. Esperamos que en 2024 podamos restablecer todas las competencias deportivas. Ahora necesitamos las respuestas de ellos.

"Nos sentíamos discriminados y aplicándonos reglas injustas. Nos dieron la razón en las cuestiones correspondientes por eso hoy estamos legalmente adentro" aclaró el mandamás.

Posteriormente, se refirió al escándalo que envolvió a Sergio Chemez, presidente de la Asociación, quien tuvo una denuncia ratificada por hurto: "Hay dos opciones: o era un hecho intencional o era una broma. Si hubiera querido hacer una broma, cuando se daba cuenta del error le hubiera dado la billetera a la persona que necesitaba y eso no ocurrió. Es lo que corresponde a una persona de bien y no pasó. El damnificado hizo una denuncia correspondiente. No pretendía ningún resarcimiento económico sino que se apartara de la Asociación".

"Probablemente yo me hubiera alejado, renunciado y me metería la cabeza 14 metros abajo tierra sobre todo por toda la gente que confío en mí administrando fondos. Me hubiera retirado totalmente" manifestó.

Escucha la entrevista completa acá