La Municipalidad de Santa Fe presentó la agenda de verano

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, encabezó la presentación de la agenda de actividades previstas para las vacaciones de verano. La rueda de prensa se realizó en la Estación Belgrano y contó con la presencia, además, de María del Rosario Alemán, secretaria de Producción y Empleo y Javier Dellamónica , subsecretario de Turismo.

En ese sentido, el mandatario hizo referencia a que las actividades organizadas se llevan adelante en un contexto difícil para la ciudad debido a la emergencia hídrica: “es difícil anunciar eventos y actividades recreativas transcurriendo un momento de emergencia hídrica”.

En ese marco, el mandatario hizo un paralelismo con la situación atraviesa en el hospital Cullen durante la pandemia y agregó: “Tenemos que estar muy atentos con la inundación, ser sumamente resolutivos, pero paralelamente tiene que estar Javier, tiene que estar Rosario, tiene que estar Cultura organizando todo esto porque miles de santafesinos que van a recibir visita en esta fiesta tenemos que tener una ciudad preparada para dar las actividades con museos abiertos, con recreación”.

En ese sentido, Poletti enfatizó: ”Una cosa no invalida a la otra y este es el primer mensaje que quiero decir que tenemos que estar preparados para la emergencia hídrica y preparados para la recreación, el turismo, la cultura, la gastronomía y el deporte. Y las dos cosas tienen que estar a la par y en la misma ciudad. Y lo segundo es que una de las cosas que más me gustó es lo transversal que tiene todo esto”.

Por último, el mandatario remarcó: “Nos estamos preparando para un escenario que va a ser complicado, pero paralelamente vamos a tener todas estas actividades para que nadie pueda venir a Santa Fe y aburrirse, que tenga un buen liso, un buen alfajor santafesino, un buen pescado y que pueda estar disfrutando de todas las actividades de la ciudad”

Para todos los gustos

Por su parte, María del Rosario Alemán indicó: “Esto que nace hoy y que surge es el inicio de una gestión en la que nos propusimos trabajar mancomunadamente entre las áreas de la Municipalidad, pero codo a codo con el privado”. En ese marco, la funcionaria agradeció la participación pública y privada y señaló que “es fundamental porque potencia el desarrollo de nuestra ciudad. Los que amamos la ciudad, la verdad que saber que tenemos toda esta agenda implica que la vengamos a disfrutar”.

Vale destacar que la agenda de actividades va desde lo deportivo a lo cultural pasando a las iniciativas para las infancias y los adultos. En ese sentido, dentro de la Agenda de Verano se puede mencionar el 38° Festival Folclórico Provincial del Pescador, en Sauce Viejo; el Encuentro Multimarca Santa Fe, en la Costanera Este; llega Cielo Razo a Tribus Club del Arte; y para destacar el tradicional Festival Folklórico de Guadalupe, del viernes 19 al domingo 21 de enero, en la plaza del Folklore Padre Edgardo Trucco, al lado de la Basílica.

Del 19 al 28 de enero se llevará a cabo la Liga Nacional Masculina de Voleibol, en el Club Villa Dora. Y para cerrar enero, entre el sábado 20 y el domingo 21, se realizará la 11° Fiesta de la Chopera en la Estación Belgrano.

En febrero, del viernes 2 al domingo 11, se realizará la Liga Federal de Voleibol, con cuatro clubes: Colón, Villa Dora, Gimnasia y Esgrima, y Banco. El sábado 10 será Santa Fe Corre por el Corazón, en la Costanera; y el sábado 24 llegará a Santa Fe Ketekalles, en Tribus Club del Arte. Y el sábado 9 de marzo se llevarán a cabo los 21K Nocturnos Ciudad de Santa Fe, en la Costanera Este.

Vale mencionar que también se hará el ciclo de “Cine bajo las Estrellas”, en coordinación con organizaciones socioculturales de la ciudad de Santa Fe; talleres pedagógico-culturales en las Colonias de Verano; y con adaptación específica para los centros de evacuados. A su vez, se realizarán los carnavales: los Carnavales Barriales y “Perfume de Verano”, en el Anfiteatro Municipal. Y los nuevos itinerarios culturales por los Museos de la Ciudad bajo el eje “La laguna y la convivencia con el agua”.

Recreación, diversión y compras

Durante el verano, continuarán los tradicionales Paseos turísticos dentro del programa “Mi Ciudad como Turista”. Será todos los sábados de enero a las 19 horas en la Manzana Jesuítica; Paseo de la Cervecería Santa Fe; y Basílica Nuestra Señora de Guadalupe. También se podrá disponer del Bus Turístico y elegir el programa Mi Bici.

Dentro de la agenda también habrá actividades náuticas y recreativas como: Setúbal Kayak’s; Sup Club Santa Fe; Setúbal Sup Santa Fe; Sup Azopardo; Escuela de Kite Santa Fe (KSF); Kayvai Turismo Aventura; Hydrofoil Santa Fe; Santa Fe Wakeboard; y Mansa Yoga.

Para los que elijan visitar la ciudad e incluso los mismos santafesinos, se podrá optar por los paseos comerciales como el Mercado Norte; la Ribera Shopping; Puerto Plaza; la Peatonal San Martín; y el Paseo Aristóbulo del Valle.

Ferias

Feria del Sol y de la Luna

Paseo de Artesanos Costanera Oeste

Paseo de Anticuarios

Feria de Emprendedores de Casanello

Feria Cultural del Parque Federal

Feria Incuba

Feria Mujeres Emprendedores CAMEES

Museos y salas