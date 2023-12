"El DNU tiene esposas para que los legisladores se pongan en las muñecas", afirmó el abogado Lonigro

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó Javier Milei continúa generando polémica y repercusiones políticas diferentes. Ya son ocho los amparos presentados en su contra y se generaron una cantidad de manifestaciones en contra del mismo.

"Siempre nos dividimos pero también hay mucha hipocresía. Los que están a favor del DNU son los que entienden que los cambios tienen que venir de golpe, aunque criticarían si vienen otros a hacer todo lo contrario. Hoy aplaudo porque alguien hace lo que está haciendo rápidamente, pero si mañana rápidamente todo se deshace, voy a criticar", comentó Félix Lonigro, abogado constitucionalista.

"Me imaginaba esto. La gente eligió a otro Congreso, no le fue bien en las legislativas a Milei. Él decía que iba a hacer una consulta popular, no decía que iba a dictar un DNU. Creo que en la cabeza tenía esto, mandar un único DNU con muchos temas".

Para el entrevistado, que envíe un sólo DNU con muchos temas no lo hace más inconstitucional o ilegal. "Lo grave en todo caso es que tal como está redacatada la ley 26.122 que regula el trámite en el Congreso cuando tiene que aprobar un DNU, obliga a los legisladores a votar por todo o por nada. Si hay 170 temas no es lo mismo que si hay un solo tema".

"El DNU contiene unas esposas, un cepo, para que los legisladores se pongan en las muñecas. Si fuera legislador y me obligaran a votar todo, diría que no tengo por qué votar todo a favor, me quejaría. Pero también es cierto que los que se quejan fueron los mismos que votaron la ley 26.122 o los que no la cambiaron en todo caso", señaló en diálogo con Hugo Isaak por Cadena OH!

Respecto a la aprobación o no del mismo, aclaró que la comisión Bicameral lo único que hace es emitir una opinión, que tiene 10 días para hacerlo, pero no define.

"Primero se tiene que conformar. Las Cámaras le tienen que dar tratamiento de inmediato, aunque no tengan un plazo concreto. Mientras las Cámaras no lo rechacen explícitamente el DNU estará vigente desde el viernes 29", dijo por último.

Escuchar también audio completo: